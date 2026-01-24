ضرورت همگرایی حداکثری و الزامات آن

می‌توان به جرأت ادعا کرد که شرایط کشور و مردم ایران در پنجاه سال گذشته، هیچ‌گاه به این اندازه بحرانی و خطرناک نبوده است. صرف‌نظر از وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی و مشکلات معیشتی، کمبودها و ناترازی‌ها، فساد سیستماتیک، فقدان افق روشن برای نسل جوان، اثرات فرسایندهٔ شرایط تعلیق کشور و ... که آیندهٔ ایران، سرنوشت مردم و تمدن چندین‌هزارساله را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است، رویارویی خونبار حکومت ولایی با مردم دردمند، بی‌سلاح و معترض، به همگان نشان داد که نظام ج.ا نه‌تنها توانایی حل بحران‌های اساسی کشور را ندارد، بلکه برای حفظ قدرت و ادامهٔ حکمرانی، دست به هر جنایتی خواهد زد.

اگر برای بخشی از مردم، نیروهای اپوزیسیون و کنشگران دلسوز، در مورد ضرورت گذار از نظام ج.ا برای رهایی از این وضعیت تردیدی وجود داشت، بعد از خیزش سراسری دی‌ماه و سرکوب خونین حکومت، این تردید به‌کلی و به‌درستی به یقین تبدیل شده است. در شرایط پسا‌کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴، و تقابل آنتاگونیستی حکومت با مردم، صف حکومت و صف مردم با دریای خون هزاران قربانی، به‌روشنی از هم تفکیک شده است.

هر نیروی سیاسی، حزب، گروه، نهاد، چهرهٔ سیاسی، فرهنگی، علمی، هنری، ورزشی، ... باید تکلیف خود را در این میدان روشن کند: یا با مردم است یا بر علیه مردم. زمان وسط‌بازی، مواضع دوپهلو، به میخ و به نعل زدن، موعظه کردن، تئوری بافتن و خود را به ندیدن و نشنیدن زدن، گذشته است. این‌که چرا برخی هنوز تکلیف خود را با مردم و حکومت روشن نمی‌کنند، موضوع بحث ما نیست. اساساً بحث کردن در مورد آن‌ها یا با آن‌ها در این شرایط، به هدر دادن وقت و انرژی خود و دیگران است؛ آن‌هم در زمانی که هر لحظه برای نجات ایران--بیماری که اکنون با جراحات کشنده بر جان و تن، به حال احتضار درآمده بسیار حیاتی است.

برگردم به بحث اصلی آرایش نیروها در سپهر سیاسی ایران. حکومت ج.ا برای رویارویی با مردمی که گذار از این «ج.ا» را تنها راه نجات خود و میهن می‌دانند و این خواسته را هم‌صدا در سراسر کشور فریاد زدند، با تمام قوا به میدان آمد. خامنه‌ای و هستهٔ سخت قدرت‌اش، سپاه و بسیج تا نیروی انتظامی رادان فاسدش، گارد ویژه و نوپو‌ی تا به سر مسلح‌اش، پزشکیان و دولت وفاق‌اش، دستگاه قضایی و چوبه‌های دارش، مجلس فرمایشی و رئیس قالتاق‌اش، نهادهای رسمی و غیررسمی با مواجب‌بگیرانش، نیروهای نیابتی منطقه‌ای و جهانی‌اش، ارتش سرسپردهٔ ولایت تا ارتش سایبری، خاتمی و حسن خمینی اصلاح‌طلب، باهنر اصول‌گرا تا جلیلی پایداری‌چی، شمس‌الواعظین داخلی تا عطا مهاجرانی لندن‌نشین، صداوسیمای ملی تا رسانه‌های رسمی و غیررسمی، روزنه‌گشایان و وسط‌بازان، ... همه با هم به میدان آمدند.