صفحه نخست » زیرگرفتن سرکوبگران با خودرو در گلشهر کرج

22.jpgویدئویی در اختیار منوتو قرار گرفته که نشان می‌دهد در گلشهر کرج، خودروی یک معترض با یکی از نیروهای حکومتی برخورد می‌کند.

بر اساس گزارش رسیده این ویدئو در ۱۹ دی ۱۴۰۴ ضبط شده است. توضیح همراه این ویدئو چنین است: «اول زیرش می‌کند، بعد آمد سر کوچه و با دست خالی به سمت آن‌ها سنگ پرتاب کرد، آن‌ها هم شلیک می‌کردند و در نهایت ماشین را آتش زد.»

جشن ارزشی ها برای "کشتار جمعی مردم" و رجز خوانی برای ترامپ و نتانیاهو

