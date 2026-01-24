ویدئویی در اختیار منوتو قرار گرفته که نشان می‌دهد در گلشهر کرج، خودروی یک معترض با یکی از نیروهای حکومتی برخورد می‌کند.

بر اساس گزارش رسیده این ویدئو در ۱۹ دی ۱۴۰۴ ضبط شده است. توضیح همراه این ویدئو چنین است: «اول زیرش می‌کند، بعد آمد سر کوچه و با دست خالی به سمت آن‌ها سنگ پرتاب کرد، آن‌ها هم شلیک می‌کردند و در نهایت ماشین را آتش زد.»