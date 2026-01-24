ایندیپندنت - با وجود قطع اینترنت، ویدیوهایی که پنجشنبه شب ۱۸ دی‌ماه از سردخانه بیمارستان عشایر خرم‌آباد به دست آمده، نشان می‌دهد شماری از شهروندان در جریان انقلاب ملی با شلیک نیروهای سرکوبگر حکومتی جان باخته‌اند.

در این ویدیو، ردیف‌های متعدد کیسه‌های سیاه حاوی پیکر جان‌باختگان در یک فضای بزرگ دیده می‌شود. آثار خون در محل و رفت‌وآمد افراد برای شناسایی یا جابه‌جایی اجساد نیز قابل مشاهده است. در بخش‌هایی از تصاویر، برخی پیکرها با پتو پوشانده شده و خارج از کیسه قرار دارند.

این ویدیوها که به دلیل قطع اینترنت با تاخیر منتشر شده‌اند، ابعاد سرکوب معترضان در خرم‌آباد را نشان می‌دهد.