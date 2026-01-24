Saturday, Jan 24, 2026

صفحه نخست » تصاویری تکان‌دهنده از سردخانه بیمارستان عشایر خرم‌آباد

22.jpgایندیپندنت - با وجود قطع اینترنت، ویدیوهایی که پنجشنبه شب ۱۸ دی‌ماه از سردخانه بیمارستان عشایر خرم‌آباد به دست آمده، نشان می‌دهد شماری از شهروندان در جریان انقلاب ملی با شلیک نیروهای سرکوبگر حکومتی جان باخته‌اند.

در این ویدیو، ردیف‌های متعدد کیسه‌های سیاه حاوی پیکر جان‌باختگان در یک فضای بزرگ دیده می‌شود. آثار خون در محل و رفت‌وآمد افراد برای شناسایی یا جابه‌جایی اجساد نیز قابل مشاهده است. در بخش‌هایی از تصاویر، برخی پیکرها با پتو پوشانده شده و خارج از کیسه قرار دارند.

این ویدیوها که به دلیل قطع اینترنت با تاخیر منتشر شده‌اند، ابعاد سرکوب معترضان در خرم‌آباد را نشان می‌دهد.

مطلب قبلی...
22.jpg
پیشنهاد ارژنگ امیرفضلی بازیگر ایرانی مقیم کانادا به عراقچی
مطلب بعدی...
arzeshi.jpg
جشن ارزشی ها برای "کشتار جمعی مردم" و رجز خوانی برای ترامپ و نتانیاهو

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily24.jpg
هنربندان حکومتی در نشست با معاون هنری وزیر ارشاد
one19.jpg
دریادار ایرانی الاصل فرمانده ناوگروه ضربت ارتش آمریکا
one1.jpg
محمود جعفریان معاون مدیر رادیو تلویزیون ملی که با اعلام جرم از سوی مسعود بهنود اعدام شد
oholic24.jpg
مسافران ایرانی درمرز ترکیه؛ این‌‍ بار نه گردشگر و نه پناهجو
daily.jpg
خانه دومیلیون دلاری هانیه شریعتمداری دختر محمد شریعتمداری در واشینگتن دی سی
goftar7.jpg
دختر صادق خلخالی از بی میلی به حجاب تا زندگی در هلند
daily23.jpg
کاترین شکدم در تظاهرات ایرانیان لندن
newso.jpg
سنت‌هایی که شاید بی‌معنی باشند، اما هنوز در این کشورها وجود دارند

از سایت های دیگر

فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آقا داماد چکاره‌ست؟
کاریکاتور هفته: شورت با طرح قلب قرمز سرکوبگر
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
تصویری تاریخی و شگفت‌انگیز از رصدخانه روبین

پر بیننده ترین ها



pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟
euro1.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
hassanzadeh.jpg
هالیوودی شدن جواهرات حسن‌زاده یک برند ایرانی با تاریخچه‌ای غنی
goftar29-2.jpg
همسر سید احمد خمینی؛ فاطمه دانش پژوه کیست؟
daily13-1.jpg
فرزند احمد جنتی، که از اعضای شناخته شده سازمان مجاهدین بود

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy