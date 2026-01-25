Sunday, Jan 25, 2026

صفحه نخست » گزارش یک پزشک درباره استفاده از مواد شیمیایی برای سرکوب و کشتار معترضین

22.jpgدکتر مهرداد اصحابی - عامل مرگ‌های مشکوک پس از آزادی زندانیان سیاسی در ایران، مسمومیت شدید با پتاسیم (هایپرکالمی کشنده) است. کلرید پتاسیم (KCl) تزریق‌شده به ورید، سطح پتاسیم خون را به سرعت به بالای ۷-۱۰ میلی‌مول در لیتر می‌رساند.

این شوک الکترولیتی غشای سلول‌های قلبی را نابود می‌کند، ریتم قلب را به آریتمی مرگبار (فیبریلاسیون بطنی یا آسیستول) می‌کشاند و قلب را در عرض چند دقیقه تا چند ساعت متوقف می‌کند (بدون خونریزی، بدون زخم، بدون رد واضح).

این روش دقیقاً همان چیزی است که در پروتکل‌های اعدام قانونی (lethal injection) به عنوان داروی نهایی استفاده می‌شود: قلب سالم را خاموش می‌کند و مرگ را شبیه سکته طبیعی جلوه می‌دهد. رژیم با تزریق قبل از آزادی، آمار مرگ در زندان را پایین نگه می‌دارد و جنایت را به «خودکشی» یا «حمله قلبی» نسبت می‌دهد.

این نه تصادف است و نه اشتباه پزشکی بلکه قتل عمد سیستماتیک با سمی ارزان، در دسترس و تقریباً غیرقابل اثبات است. رژیمی که با علم پزشکی مردم خودش را این‌طور می‌کشد، شایسته نفرت ابدی و پاسخگویی فوری است.

