ایران وایر - رسانههای ایران از «حذف کامل تیمهای کشتی آزاد و فرنگی ایران» از فهرست رقابتهای کشتی جهانی کرواسی خبر دادهاند.
خبرگزاری ایسنا نوشته است که در فاصله ۹ روز مانده به آغاز رقابتهای جهانی کشتی که به میزبانی کرواسی برگزار خواهد شد، «اتحادیه جهانی کشتی» نام تمامی کشتیگیران ایران را از لیست این مسابقات حذف کرده است.
ایسنا نوشته است که با توجه به اثرگذار بودن این رقابتها، در «رنکینگ کشتیگیران» برای مسابقات قهرمانی جهان و المپیک ۲۰۲۸، کسب امتیاز این رقابتها بیش از هر رقابت دیگری اهمیت داشت.
فدراسیون کشتی در این مورد هیچ واکنشی نشان نداده ولی خبرگزاریهای ایران ادعا کردهاند که «علیرضا دبیر» رییس فدراسیون کشتی گفته است رایزنیهای زیادی با وزیر امورخارجه و دیگر مدیران وزارت خارجه ایران داشته تا شرایط صدور روادید برای کشتیگیران اعزامی ایران را مهیا کند.
حتی در صورت صدور ویزای کشتیگیران هم دیگر امکان اعزام این تیم به مسابقات بینالمللی وجود نخواهد داشت.
در روزهای گذشته، فدراسیونهای ورزشی بینالمللی بارها نسبت به «نقض حقوق بشر در ایران» و «کشته شدن یا بازداشت ورزشکاران ایرانی» با فدراسیونهای ورزشی در ایران مکاتبه کرده، اما پاسخی دریافت نکرده بودند.