«شما غنیمت جنگی هستید»
کیهان لندن - یک زن ایرانی که میگوید در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هدف تجاوز گروهی قرار گرفته، سکوت خود را شکسته و در شهادتی تکاندهنده از خشونت جنسی سازمانیافته علیه زنان بازداشتشده پرده برداشته است؛ روایتی که روز ۹ مارس، در آستانهی نشست جانبی هفتادمین دورهی کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد (CSW70)، از سوی کارزار «صدای آنان را بشنو» منتشر شده و توجه نهادهای حقوق بشری را به یکی از تاریکترین ابعاد سرکوب اعتراضات در ایران جلب کرده است.
مارال در شهادتی که توسط «هوش مولد برای خیر» و «ایران هاوس» منتشر شده است، میگوید پس از بازداشت، همراه با گروهی دیگر از زنان به اتاقی منتقل شد و آنان بهصورت گروهی مورد تجاوز قرار گرفتند.
او میگوید: «همهچیز را یادم هست. تیراندازی بسیار شدید بود.» به گفتهی او، مردانی که در این حملات حضور داشتند به عربی صحبت میکردند و در میان آنان هم اتباع افغانستان بودند و هم ایرانیانی که او بعدها گمان برد از اعضای لشکر فاطمیون بودهاند.
مارال میگوید مهاجمان، این خشونتها را با ادبیات ایدئولوژیک توجیه میکردند. به گفتهی او، به زنان گفته میشد: «شما غنیمت جنگی هستید!» او همچنین روایت میکند که زنی متأهل به مهاجمان گفته بود شوهر دارد، اما در پاسخ شنیده بود: «برای من حلالی.»
به گفتهی مارال، این تعرضها یک هفته ادامه داشت. او میگوید پس از آزادی، دچار بحران شدید روانی شد، دو بار اقدام به خودکشی کرد و هر شب به پایان دادن به زندگیاش فکر میکرد.
با این حال، روایت او با لحنی از ایستادگی پایان مییابد. مارال میگوید: «آنها نمیدانند زن ایرانی چقدر قوی است. ممکن است ده بار تصمیم بگیرد به زندگیاش پایان دهد، اما دوباره برمیخیزد.»
برای حفظ هویت او، در ویدئوی منتشرشده چهرهی واقعی مارال نمایش دادهنمیشود. برگزارکنندگان میگویند با استفاده از «هوش مصنوعی مولد اخلاقمحور»، چهرهی او بازسازی شده، در حالی که صدای واقعی و محتوای شهادتش حفظ شده است.
این روایت قرار است در ارتباط با نشست جانبی سازمان ملل در نیویورک با عنوان «صدای زنان ایرانی: مسیرهایی به سوی عدالت و حقوق» برجسته شود.
آزاده افصحی، بنیانگذار «ایران هاوس»، گفته است: «برای زنان ایرانی، دادخواهی اغلب با سکوت، ترس و تبعیض ساختاری روبرو میشود. این روایتها باید شنیده و به رسمیت شناخته شوند.»
ویدیو شهادت مارال:
«شما غنیمت جنگی هستید»؛ روایت یک زن ایرانی از تجاوز گروهی در سرکوب اعتراضات دیماه-- KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 10, 2026
-این زن که با نام مستعار «مارال» معرفی شده، میگوید پس از بازداشت همراه با گروهی از زنان به اتاقی منتقل شد و آنان بهصورت گروهی مورد تجاوز قرار گرفتند؛ خشونتی که به گفتهی او برای چندین روز ادامه... pic.twitter.com/TvRfwiBq90
***
«معتاد به آخوند» کیست؟ این فهرست تناقضها را ببینید