«شما غنیمت جنگی هستید»

کیهان لندن - یک زن ایرانی که می‌گوید در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ هدف تجاوز گروهی قرار گرفته، سکوت خود را شکسته و در شهادتی تکان‌دهنده از خشونت جنسی سازمان‌یافته علیه زنان بازداشت‌شده پرده برداشته است؛ روایتی که روز ۹ مارس، در آستانه‌ی نشست جانبی هفتادمین دوره‌ی کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد (CSW70)، از سوی کارزار «صدای آنان را بشنو» منتشر شده و توجه نهادهای حقوق بشری را به یکی از تاریک‌ترین ابعاد سرکوب اعتراضات در ایران جلب کرده است.

مارال در شهادتی که توسط «هوش مولد برای خیر» و «ایران هاوس» منتشر شده است، می‌گوید پس از بازداشت، همراه با گروهی دیگر از زنان به اتاقی منتقل شد و آنان به‌صورت گروهی مورد تجاوز قرار گرفتند.

او می‌گوید: «همه‌چیز را یادم هست. تیراندازی بسیار شدید بود.» به گفته‌ی او، مردانی که در این حملات حضور داشتند به عربی صحبت می‌کردند و در میان آنان هم اتباع افغانستان بودند و هم ایرانیانی که او بعدها گمان برد از اعضای لشکر فاطمیون بوده‌اند.

مارال می‌گوید مهاجمان، این خشونت‌ها را با ادبیات ایدئولوژیک توجیه می‌کردند. به گفته‌ی او، به زنان گفته می‌شد: «شما غنیمت جنگی هستید!» او همچنین روایت می‌کند که زنی متأهل به مهاجمان گفته بود شوهر دارد، اما در پاسخ شنیده بود: «برای من حلالی.»

به گفته‌ی مارال، این تعرض‌ها یک هفته ادامه داشت. او می‌گوید پس از آزادی، دچار بحران شدید روانی شد، دو بار اقدام به خودکشی کرد و هر شب به پایان دادن به زندگی‌اش فکر می‌کرد.