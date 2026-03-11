Wednesday, Mar 11, 2026

صفحه نخست » حمله موشکی به دیتاسنتر بانک سپه، واکنش تند قرارگاه خاتم الانبیا

bank.jpgشبکه منوتو - در پی وقوع انفجار مهیب در حوالی ساعت یک بامداد روز چهارشنبه ۲۰ اسفند، گزارش‌های تایید شده حاکی از آن است که طبقات پایین و منفی ساختمان راهبردی دیتاسنتر بانک سپه در اتوبان حقانی تهران هدف یک حمله موشکی دقیق قرار گرفته است. این ساختمان که متعلق به شرکت «رایانه خدمات امید» (بازوی فناوری اطلاعات بانک سپه) است، در حالی مورد اصابت قرار گرفت که گفته شده تیم‌های فنی برای مقابله با اختلالات سایبری اخیر، در شیفت فوق‌العاده حضور داشتند.

بانک سپه در اطلاعیه‌ای ضمن تایید وقوع این حمله اعلام کرد: «حوالی ساعت یک بامداد، یکی از ساختمان‌های حیاتی این بانک هدف حمله موشکی رژیم صهیونی-آمریکایی قرار گرفت.» این بانک تاکید کرد که پیش از این حمله، تمام خدمات حضوری و غیرحضوری به پایداری رسیده بود، اما با تخریب این مرکز، وضعیت پایداری شبکه بانکی با چالش جدیدی روبرو شده است.

با توجه به ارائه خدمات مالی بانک سپه به نیروهای نظامی و انتظامی به نظر می‌رسد این حمله با هدف فلج کردن ساختار پشتیبانی مالی و لجستیکی این نیروها طراحی شده باشد.

بانک های مرتبط با امریکا و اسرائیل هدف مشروع هستند

ایندیپندنت فارسی - سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که در پی حملات شب گذشته آمریکا و اسرائیل به یکی از شعب بانک سپه در تهران، از این پس بانک‌ها و موسسات مالی «مرتبط با آمریکا و اسرائیل» در منطقه، هدف مشروع حملات جمهوری اسلامی خواهند بود.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که این بانک محل تجمع نیروهای سرکوبگر بوده است. رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند دست‌کم «یک کارمند کشیک بانک» در اثر این حمله کشته شده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته گفته بود تهران از این پس سیاست «چشم در برابر چشم» را در جنگ در پیش می‌گیرد.

مطلب بعدی...
mother.jpg
به ما درس صلح ندهید؛ شما در تورنتو هستید و ما زیر چکمه کفتارها، فریادِ مادری بی‌نام

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar11.jpg
پروپاگاندا مجتبی مجازی در میدان ولیعصر
gtv.jpg
از وزارت ارشاد تا تورنتو؛ علیرضا نامور حقیقی کیست
one11.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از ازدواج جان و جکی کندی
oholic11.jpg
چرا بعضی هامون این روزها بی حس شدیم
tv11.jpg
تازه ترین تصاویر از تیم ملی فوتبال که در استرالیا پناهنده شدند
goftar8.jpg
نشست خبری فاطمه مهاجرانی وقتی حالش بد می شود!
goftar10.jpg
بیعت "پرستوهای نظام" با مجتبی خامنه ای در تهران
tv10-1.jpg
تصاویری از یاسمین پهلوی در روز جهانی زن

از سایت های دیگر

وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود
تهدید جانی یک ورزشکار ایرانی توسط طرفداران آرمان‌های فلسطین
حکم عجیب دادگاه تبریز در ثبت روابط جنسی توسط ابزار الکترونیک
تصویری تاریخی و شگفت‌انگیز از رصدخانه روبین

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
نقش رسانه‌های فارسی‌زبان در ایجاد همبستگی ملی
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar10-1.jpg
چرا بعد از غذا خوردن میل به شیرینی داریم؟
one10-1.jpg
تصاویر دیده نشده از پدر موشکی جمهوری اسلامی

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy