شبکه منوتو - در پی وقوع انفجار مهیب در حوالی ساعت یک بامداد روز چهارشنبه ۲۰ اسفند، گزارش‌های تایید شده حاکی از آن است که طبقات پایین و منفی ساختمان راهبردی دیتاسنتر بانک سپه در اتوبان حقانی تهران هدف یک حمله موشکی دقیق قرار گرفته است. این ساختمان که متعلق به شرکت «رایانه خدمات امید» (بازوی فناوری اطلاعات بانک سپه) است، در حالی مورد اصابت قرار گرفت که گفته شده تیم‌های فنی برای مقابله با اختلالات سایبری اخیر، در شیفت فوق‌العاده حضور داشتند.



بانک سپه در اطلاعیه‌ای ضمن تایید وقوع این حمله اعلام کرد: «حوالی ساعت یک بامداد، یکی از ساختمان‌های حیاتی این بانک هدف حمله موشکی رژیم صهیونی-آمریکایی قرار گرفت.» این بانک تاکید کرد که پیش از این حمله، تمام خدمات حضوری و غیرحضوری به پایداری رسیده بود، اما با تخریب این مرکز، وضعیت پایداری شبکه بانکی با چالش جدیدی روبرو شده است.



با توجه به ارائه خدمات مالی بانک سپه به نیروهای نظامی و انتظامی به نظر می‌رسد این حمله با هدف فلج کردن ساختار پشتیبانی مالی و لجستیکی این نیروها طراحی شده باشد.