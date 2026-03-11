Wednesday, Mar 11, 2026

صفحه نخست » "گنجی" که می‌تواند سرنوشت جمهوری اسلامی را تغییر دهد

fp1.jpgمسابقه برای تصاحب گنج آیت‌الله‌ها

زیر کوهی در مرکز ایران، کلید قدرت بین‌المللی جمهوری اسلامی پنهان شده است

آمیت سگال - فری پرس، ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

در اعماق زمین در نزدیکی شهر اصفهان، صندوقچه‌ای سربی از «گنج» آیت‌الله‌ها پنهان شده است؛ گنجی که شاید ارزشمندترین دارایی حکومت ایران باشد: نزدیک به ۹۰۰ پوند اورانیوم با غنای ۶۰ درصد.

این گنج رادیواکتیو که می‌توان آن را خطرناک‌ترین گنج مدفون جهان دانست، گفته می‌شود در جریان جنگ ماه ژوئن توسط آمریکا و اسرائیل زیر آوار مدفون شده است. اکنون تصور می‌شود دسترسی به آن بدون عملیات گسترده حفاری تقریباً ناممکن باشد.

با این حال، یک گزارش تازه اطلاعاتی آمریکا می‌گوید «یک نقطه دسترسی بسیار باریک» هنوز وجود دارد؛ مسیری که از طریق آن ممکن است ایرانی‌ها یا حتی آمریکا بتوانند به این ذخیره دست پیدا کنند.

این توصیف چندان اغراق‌آمیز نیست: این واقعاً گنج رژیم است. جمهوری اسلامی برای تولید آن صدها میلیارد دلار هزینه کرده و آن را مهم‌ترین ابزار قدرت خود می‌داند؛ هرچند این قدرت بیشتر در مذاکرات و چانه‌زنی سیاسی معنا پیدا می‌کند تا در قدرت تخریبی مستقیم.

همین موضوع باعث شده این ذخیره برای آمریکا و اسرائیل نیز اهمیت زیادی داشته باشد. اگر این اورانیوم از دست رژیم خارج شود، یکی از ستون‌های اصلی زیرساخت قدرت جمهوری اسلامی فرو می‌ریزد.

استخراج تقریباً غیرممکن

با این حال، انتقال این اورانیوم کار ساده‌ای نیست. پایگاه به‌طور دائم توسط آمریکا و اسرائیل از بالا زیر نظر گرفته می‌شود و هر تلاش ایران برای انتقال آن احتمالاً با حمله سنگین نظامی مواجه خواهد شد.

عملیات آمریکا یا اسرائیل نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

نزدیک به ۹۰۰ پوند اورانیوم را نمی‌توان به سادگی در یک کوله‌پشتی جا داد. هر عملیات انتقالی نیازمند نیروهای قابل توجه برای محافظت از همان «دسترسی باریک» در برابر ضدحمله احتمالی ایران خواهد بود.

با این حال، گزارش‌ها می‌گویند ترامپ احتمال اعزام نیروهای ویژه را رد نکرده است. در عین حال، شایعاتی در اسرائیل و آمریکا حاکی از آن است که چنین عملیاتی در حال بررسی است.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، شاید تصویری نمادین شکل بگیرد:

عکس یادگاری نتانیاهو و ترامپ در کنار اورانیوم غنی‌شده ایران تصویری که می‌تواند به‌عنوان نمادی از پیروزی در این جنگ ثبت شود.

wc.jpg
"در این شرایط تیم ملی را به جام جهانی نمی فرستیم"
parpanchi.jpg
ابهام ترامپ؛ تاکتیکی که حالا به نقطه ضعف در جنگ با جمهوری اسلامی تبدیل شده است

goftar11.jpg
پروپاگاندا مجتبی مجازی در میدان ولیعصر
gtv.jpg
از وزارت ارشاد تا تورنتو؛ علیرضا نامور حقیقی کیست
one11.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از ازدواج جان و جکی کندی
oholic11.jpg
چرا بعضی هامون این روزها بی حس شدیم
tv11.jpg
تازه ترین تصاویر از تیم ملی فوتبال که در استرالیا پناهنده شدند
goftar8.jpg
نشست خبری فاطمه مهاجرانی وقتی حالش بد می شود!
goftar10.jpg
بیعت "پرستوهای نظام" با مجتبی خامنه ای در تهران
tv10-1.jpg
تصاویری از یاسمین پهلوی در روز جهانی زن

