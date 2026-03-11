ایندیپندنت فارسی - شبکه خبری ایبیسی نیوز اعلام کرد که به یک اعلامیه امنیتی دست یافته که نشان میدهد پلیس فدرال آمریکا اف بی آی در روزهای اخیر به ادارات پلیس کالیفرنیا هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکن است در تلافی حملات ایالات متحده، اقدام به پرتاب پهپاد به سمت سواحل غربی این کشور کند.
در این اعلامیه که در اواخر فوریه توزیع شده، آمده است: «ما اخیرا اطلاعاتی به دست آوردهایم که نشان میدهد تا اوایل فوریه ۲۰۲۶، ایران قصد داشته در صورت حمله آمریکا، با استفاده از خودروهای هوایی بدون سرنشین (پهپاد) از مبدا یک شناور ناشناس در نزدیکی سواحل ایالات متحده، حملهای غافلگیرانه علیه اهدافی نامشخص در کالیفرنیا انجام دهد. با این حال، ما هیچ اطلاعات تکمیلی درباره زمانبندی، روش، هدف دقیق یا عاملان این حمله احتمالی نداریم.»
سخنگوی دفتر افبیآی در لسآنجلس از اظهارنظر در این باره خودداری کرد و کاخ سفید نیز تاکنون به درخواستهای این شبکه خبری برای توضیح پاسخ نداده است. همزمان، مقامات اطلاعاتی آمریکا در ماههای اخیر ابراز نگرانی کردهاند که گسترش استفاده کارتلهای مواد مخدر مکزیک از فناوری پهپادی، ممکن است به ابزاری برای حمله به نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرزهای این کشور تبدیل شود.
