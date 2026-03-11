مجتبی خامنه‌ای؛ از «ولیعهد پنهان» تا رهبر جنگ‌زده جمهوری اسلامی

کریم سجادپور [شبکه ایکس] [نشریه آتلانتیک]

ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

در آغاز جنگ، برخی در واشنگتن امیدوار بودند ایران نیز مانند ونزوئلا وارد سناریویی شود که در آن پس از حذف رهبر، یک چهره از درون حکومت قدرت را به دست بگیرد و با غرب وارد معامله شود؛ مدلی شبیه به قدرت‌گیری دلسی رودریگز پس از سقوط نیکولاس مادورو. اما آنچه در ایران در حال شکل‌گیری است متفاوت به نظر می‌رسد. به‌جای یک «دلسی رودریگز ایرانی»، جنگ فعلاً چهره‌ای شبیه کیم جونگ‌اون (رهبر موروثی و سخت‌گیر) را به قدرت رسانده است: مجتبی خامنه‌ای.

پسر رهبر پیشین جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قدرت را به دست گرفته که کشور هم‌زمان با جنگ با آمریکا و اسرائیل و نیز نارضایتی گسترده داخلی روبه‌رو است.

گزارش‌ها حاکی است او در جریان حملات هوایی آمریکا و اسرائیل زخمی شده و اکنون در مخفیگاه امنیتی به سر می‌برد تا از خطر ترور در امان بماند.

یکی از منابع آگاه در تهران که سال‌ها او را می‌شناسد می‌گوید: «آن‌ها خانواده‌اش را کشته‌اند. حالا او تشنه خون است.»

رهبری با بحران مشروعیت

بزرگ‌ترین مشکل مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا کمبود مشروعیت است.

انقلاب ۱۹۷۹ که به رهبری خمینی نظام سلطنتی ایران را سرنگون کرد، اساساً علیه حکومت موروثی شکل گرفت. خود خمینی نیز جانشینی خانوادگی در قدرت را «سیستمی شیطانی» و «بی‌جایگاه در اسلام» توصیف کرده بود.

با این حال اکنون، پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات جنگی، پسر او به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب شده است؛ تصمیمی که بسیاری آن را حرکت به سمت نوعی «سلطنت مذهبی» می‌دانند.

مردی تندروتر اما کم‌کفایت‌تر

به گفته منابع نزدیک به ساختار قدرت در تهران، مجتبی خامنه‌ای از نظر ایدئولوژیک حتی رادیکال‌تر از پدرش است، اما در عین حال توانایی‌های شخصی و سیاسی کمتری دارد.

یک منبع آگاه می‌گوید: