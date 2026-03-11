خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، خبر داد که در حملات شامگاه چهارشنبه ۲۰ اسفند پهپادهای اسرائیل به نقاط مختلف تهران، دست‌کم ۱۰ تن از ماموران امنیتی و بسیج مستقر در ایست‌های بازرسی کشته شدند

همزمان با انتشار ویدیوهایی از پرواز گسترده پهپادها بر فراز تهران، خبرگزاری فارس گزارش داد که این پهپادها برای هدف قرار دادن ایست‌های بازرسی در پایتخت به پرواز درآمده‌اند.

فارس روز چهارشنبه ۲۰ اسفند نوشت: «بررسی‌های اولیه فارس حاکی از آن است که پهپادهای اسراییل برای هدف قرار دادن ایست‌های بازرسی در تهران به پرواز درآمده‌اند.»

توانا - لازم به ذکر است، طبق گزارش‌های دریافتی جو تهران پادگانی توصیف شده و نیروهای نظامی در میادین با تیربار مستقر هستند، ویدیوهایی هم از تردد خودروهای نظامی در سطح شهر منتشر شده است.



این نیروها همان‌هایی هستند که چندین بار با شلیک بی ضابطه در ایست بازرسی‌ها هموطنانمان را به قتل رسانده‌اند، همان‌هایی هستند که در دی ماه خونین به سوی معترضان بی‌سلاح، تیراندازی کرده‌اند.



حملات پهپادی به این افراد، این نوید را می‌دهد که اگر بار دیگر مردم برای اعتراضات در آینده نزدیک به خیابان بیایند، ممکن است پشتیبانی پهپادی هم داشته باشند و توان سرکوب حکومت در خیابان تضعیف شود.

پوریا زراعتی - فاز بعدی جنگ آغاز شد؛ فرصت بازگشت مردم به خیابان: منابع خود رژیم گزارش دادن دست‌کم ده نفر از مزدورهای رژیم در حملات پهپادهای اسرائیلی به ایست بازرسی‌های نقاط مختلف تهران، خنثی شدند. مناطقی که تا حالا گزارشش اومده:

منطقه ۱۴ (اتوبان محلاتی)

منطقه ۱۵ (روبروی پمپ بنزین هاشم آباد)

منطقه ۱۶ (خیابان فدائیان اسلام)

منطقه ۱ (انتهای بلوار ارتش)

مریم رحمتی - ارتش اسرائیل ویدیویی از هدف قرار دادن ایست‌های بازرسی را منتشر کرد.