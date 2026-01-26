ایندیپندنت - حساب «فلایت‌رادار» که ترافیک آسمان جهان را بازتاب می‌دهد، با انتشار تصویری از مسیر حرکت یک هواپیمای ماهان، به شماره پرواز غیرمعمول آن که از هفت عدد صفر تشکیل شده است، طعنه زد و نوشت: «وقتی که بخواهی با شرکت تماس بگیری و بلیت خود را [بدون داشتن شماره پرواز] تغییر دهی».



در حالی‌که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران بیشتر می‌شود، بررسی ترافیک هوایی در حریم هوایی ایران، یکی از راه‌های پیش‌بینی حوادث چند ساعت آینده است. در این شرایط دیده شدن پرواز ماهان که یک بوئینگ پهن ۷۷۷ بوده و از نجف به سمت هدف نامشخصی در مرکز ایران در حرکت است، جلب توجه می‌کند.



شماره پرواز «۰۰۰۰۰۰۰» به‌طور معمول برای پروازهای غیرتجاری یا پروازهایی که عمدا شماره پرواز آن‌ها مخفی شده است، به کار می‌رود. این قبیل پروازها ممکن است، نظامی، دولتی، امنیتی یا ترابری باشند.