هیلل نویر وکیل بینالمللی و مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل در شبکه اکس خطاب به بیبیسی جهانی نوشت:
تاریخ ثبت خواهد کرد که در همان روزی که مجلهٔ تایم گزارش داد ۳۰ هزار نفر در ایران طی یک کشتار جمعیِ دو روزه جان باختهاند، صفحهٔ اصلی شما حتی یکبار هم نامی از ایران نبرد.
امید جلیلی در ایکس نوشت: امروز در BBC News هیچ خبری از قتلعام در ایران نیست؛ حتی یک گزارش هم منتشر نشده است. اگر بخواهم خوشبینانه قضاوت کنم، شاید دلیلش این باشد که افکار عمومی بریتانیا هنوز نمیتواند بپذیرد که اکنون شواهد قاطع و گستردهای وجود دارد مبنی بر اینکه آنچه «نیروهای امنیتی» نامیده میشوند در کشوری دیگر، شهروندان خود را هزاراننفره قتلعام میکنند؛ عمدتاً با شلیک گلوله به سر، از فاصله نزدیک، صرفاً بهخاطر اعتراض مسالمتآمیز. آن هم در حالی که در خود بریتانیا، اگر ماشینتان دزدیده شود، گاهی حتی نمیتوان پلیس را برای رسیدگی به محل حادثه فراخواند.
