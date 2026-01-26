Monday, Jan 26, 2026

صفحه نخست » "ببینید؛ تاریخ ثبت خواهد کرد: صفحه اول بی‌بی‌سی جهانی در روز گزارش ۳۰ هزار کشته در ایران"

هیلل نویر وکیل بین‌المللی و مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل در شبکه اکس خطاب به بی‌بی‌سی جهانی نوشت:

تاریخ ثبت خواهد کرد که در همان روزی که مجلهٔ تایم گزارش داد ۳۰ هزار نفر در ایران طی یک کشتار جمعیِ دو روزه جان باخته‌اند، صفحهٔ اصلی شما حتی یک‌بار هم نامی از ایران نبرد.

bbcfrontlarge.jpgامید جلیلی در ایکس نوشت: امروز در BBC News هیچ خبری از قتل‌عام در ایران نیست؛ حتی یک گزارش هم منتشر نشده است. اگر بخواهم خوش‌بینانه قضاوت کنم، شاید دلیلش این باشد که افکار عمومی بریتانیا هنوز نمی‌تواند بپذیرد که اکنون شواهد قاطع و گسترده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه آنچه «نیروهای امنیتی» نامیده می‌شوند در کشوری دیگر، شهروندان خود را هزاران‌نفره قتل‌عام می‌کنند؛ عمدتاً با شلیک گلوله به سر، از فاصله نزدیک، صرفاً به‌خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز. آن هم در حالی که در خود بریتانیا، اگر ماشین‌تان دزدیده شود، گاهی حتی نمی‌توان پلیس را برای رسیدگی به محل حادثه فراخواند.

omidJ.jpg

24.jpg
پیام فرزانه روستایی به "چلاق های مغزی" خارج از کشور

