Chapter VII of the United Nations Charter

Kapitel VII i Förenta nationernas stadga سوئدی

ویژه خبرنامه گویا

هم‌میهنان گرامی

فاجعه کشتار و آسیب رساندن وحشیانه به هزاران تن از مردم یی پناه ایران، امری نیست که به سادگی ازآن گذشت. بارها گفته شده این حکومت نه تنها دشمن ایرانیان که دشمن بشریت، تمدن و صلح جهانی است. بنا بر فصل هفتم منشور سازمان ملل، این سازمان مسئولیت دارد که در برابر چنین حکومتی دست به اقدامی اساسی برای ریشه‌کن کردن آن بزند. در زیر کوتاهی از فصل هفتم با بهره‌گیری از ویکپدیا آمده است. با دو خط پیام به دبیرکل سازمان ملل، به عنوان یک ایرانی یا شهروند کشوری دیگر (دوستان ایرانیان در کشورهای گوناکون)، خواهان اجرای فصل هفتم منشور سازمان ملل شوید. تنها راه تماس مستقیم با مدیرکل سازمان ملل، فرمولی است که می‌توانید آن را پُر کرده و پرسش با خواست خود را در آن‌جا به هر زیان که خواستید نوشته و بفرستید. این فرمول در آدرس زیر:

Contact Us | United Nations

این کار هنگامی اثر دارد که هزاران تن از هم‌میهنان هم‌زمان نامه بفرستند. تنها به چند دقیقه وقت نیاز دارد.

***

ویکیپدیا فصل هفتم منشور سازمان ملل

فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به موضوع «اقدام در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» می‌پردازد. این فصل به شورای امنیت اجازه می‌دهد تا برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی، فراتر از توصیه‌های ساده عمل کرده و اقدامات اجرایی (اجباری) انجام دهد.

نکات کلیدی این فصل طبق اطلاعات ویکی‌پدیا:

ماده ۳۹: شورای امنیت ابتدا باید وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کند.

شورای امنیت ابتدا باید وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کند. ماده ۴۱ ( اقدامات غیرنظامی): شورا می‌تواند تصمیم بگیرد چه اقداماتی که مستلزم به کارگیری نیروی مسلح نیست (مانند قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی، ارتباطات ریلی، دریایی، هوایی، پستی و قطع روابط دیپلماتیک) باید اجرا شود.

شورا می‌تواند تصمیم بگیرد چه اقداماتی که مستلزم به کارگیری نیروی مسلح نیست (مانند قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی، ارتباطات ریلی، دریایی، هوایی، پستی و قطع روابط دیپلماتیک) باید اجرا شود. ماده ۴۲ ( اقدامات نظامی): اگر اقدامات ماده ۴۱ کافی نباشد، شورای امنیت می‌تواند از طریق نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی، به هر اقدامی که برای حفظ یا بازگشت صلح و امنیت بین‌المللی لازم است، مبادرت ورزد.

اگر اقدامات ماده ۴۱ کافی نباشد، شورای امنیت می‌تواند از طریق نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی، به هر اقدامی که برای حفظ یا بازگشت صلح و امنیت بین‌المللی لازم است، مبادرت ورزد. ماده ۵۱ (دفاع مشروع): این ماده حق ذاتی دفاع مشروع (فردی یا دسته‌جمعی) را در صورت وقوع حمله مسلحانه به یک عضو سازمان ملل، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را انجام نداده باشد، محترم می‌شمارد.

این فصل تنها بخشی از منشور است که مصوبات آن برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل الزام‌آور است.

***

نمونه درخواست که من آن را با برگردان به انگلیسی هم اکنون فرستادم :

جناب آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل

من به عنوان یک ایرانی از شما درخواست می‌کنم در پی فاجعه کشتار و مجروع ساختن چند‌ ده‌هزار ازمردم آزادی‌خواه ایران، در باره تهدید حکومت اسلامی برای صلح و امنیت جهانی و جنایت برعلیه بشریت، فصل هفتم منشور سازمان ملل را به اجرا بگذارید. اجرای فصل هفتم این منشور در برابر چنین حکومتی از زمره مسئولیت‌های شما است. با احترام