دیوید اعتباری - کیهان لندن

اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴ از لحاظ سرعت گسترش و حجم مشارکت، کم‌سابقه‌ترین موج اعتراضی پس از جنبش سبز بود. خیابان در زمانی کوتاه پر شد، هم‌زمانی ملی شکل گرفت و تصور «اکثریت بودن» در میان معترضان تقویت گردید. این شتاب، بدون یک فراخوان اولیه‌ی کلیدی ممکن نبود؛ فراخوانی که نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد هم‌زمانی و شکستن پراکندگی زمانی اعتراضات ایفا کرد. پس از آن، فراخوان‌ها و پیام‌های بعدی در نقش تکمیلی و تثبیت‌کننده ظاهر شدند، نه به‌عنوان عامل خلق موجی تازه، بلکه در ادامه‌ی مسیری که از پیش گشوده شده بود.

در چنین وضعیتی، سرعت می‌تواند پیش از آن‌که حکومت فرصت تطبیق و سازمان‌دهی واکنش خود را پیدا کند، تعادل قوا را بر هم بزند. اما همین شتاب اجتماعی پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: آیا «سریع و پرحجم بودن» به‌خودیِ خود قدرت می‌آفریند؟ پاسخ منفی است. سرعت و حجم تنها زمانی به مزیت تعیین‌کننده تبدیل می‌شوند که هدف روشن، مراحل تعریف‌شده و خروجی قابل سنجش وجود داشته باشد. اگر پیام صرفاً «حضور» در خیابان باشد، نیرویی که منسجم‌تر، متمرکزتر و فرمان‌پذیرتر است - یعنی حاکمیت - سریع‌تر به وضعیت سرکوب حداکثری می‌رسد. در هر رویارویی نامتقارن، نیروی سازمان‌یافته، حتی اگر محدود باشد، بر جمعیتِ فاقد سازمان غلبه می‌کند.

در تقابل میان جامعه و جمهوری اسلامی، با چنین عدم‌توازنی روبه‌رو بودیم. بخش امنیتی رژیم نهادی منسجم، سلسله‌مراتبی و آماده‌ خشونت است؛ نهادی که نه فقط برای آغاز سرکوب، بلکه برای «پایان دادن» به بحران سناریو دارد. در مقابل، جامعه‌ی معترض اگرچه از نظر عددی گسترده بود، اما فاقد برنامه‌ای روشن برای تبدیل حضور خیابانی به خروجی سیاسی یا نهادی مشخص باقی ماند. مسئله در چنین شرایطی نه آغاز اعتراض، بلکه تعریف مسیر پایان آن است.

در جنگ، مهم نیست چه کسی شروع می‌کند؛ مهم آن است که چه کسی آمادگی پایان دادن به نفع خود را دارد. اعتراضات ۱۴۰۴ آغاز شد، اما روش رسیدن به «پایان» از پیش تعریف نشده بود. نه روشن بود کدام نهاد باید متوقف شود، نه کدام گلوگاه باید فلج گردد، و نه چه هزینه‌ای باید برای حکومت غیرقابل تحمل شود. در غیاب پاسخ به این پرسش‌ها، حتی بزرگ‌ترین موج اجتماعی نیز بیش از آن‌که اعمال قدرت باشد، به نمایش قدرت تبدیل می‌شود. آتش زدن چند بانک یا حتی تسخیر چند کلانتری، به‌تنهایی تغییری تعیین‌کننده ایجاد نمی‌کند.

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

اعتراضات مردمی، اگر با واقعیت میدان تطابق نداشته باشد، به میدان تمرین سرکوب بدل می‌شود؛ جایی که حاکمیت هزینه‌ی خشونت را می‌سنجد، سرعت واکنش خود را تنظیم می‌کند و آستانه‌ی تحمل جامعه را می‌آزماید. این وضعیت نه از ضعف مردم ناشی می‌شود و نه از کمبود شجاعت، بلکه حاصل عدم تطابق آرایش نیروها با ماهیت نبرد است. در برابر رژیمی توتالیتر و ایدئولوژیک که خود را در وضعیت «جنگ مرگ یا بقا» می‌بیند، نمی‌توان به اعتراضات مدنیِ بی‌ برنامه و سازوکار دل بست.

بازسازی دینامیک اعتراضات ۱۴۰۴ بر اساس نمودار زمانی، توالی رخدادها را شفاف می‌کند. فراخوان اولیه، پیش از پنج‌شنبه‌ی حضور میلیونی، هم‌زمانی ملی را ایجاد کرد و بستر پاسخ گسترده‌ی خیابانی را شکل داد. حضور خیابانی با فاصله‌ای کوتاه اما معنادار به اوج رسید؛ اوجی که نه حاصل گسترش تدریجی و انباشت خودجوش، بلکه نتیجه‌ی ترجمه‌ی مستقیم آن فراخوان به حضور هم‌زمان فیزیکی در خیابان بود