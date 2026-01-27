Tuesday, Jan 27, 2026

صفحه نخست » بیدادگاه، محمد بینش

teh.jpg

تاریخ حاضر است.
قانون مقرّر است؛
با ضربهٔ چکش:

«تق تق
حق با قوی‌تر است...»

قاتل، همان که بود
ــ بر تخت و قاهر است ــ

مقتول؛ بی‌حساب
هزاران هزار فرد

خون‌ها شَتَک زده؛
بر بام و درب و راهِ خیابانِ شهر ظاهر است...

شاید کسی ز پنجره «زن» را
فریاد کرده بود،

یا دیگری ز دَمِ «زندگی» یاد کرده بود،

یا مشعلِ هزار گوشیِ روشن به نیمه‌شب،
چون دشنه‌ای
داغی به چشمِ خستهٔ سفّاک کرده بود
ــ ماری به گوشِ بستهٔ ضحّاک کرده بود ــ

آشفت و بر سریر؛
هراسان نشست و گفت:

«فرمان مقدّر است،
حق با قوی‌تر است،
آتش درافکنید به دامانِ خرد و پیر!!!»

هر جامه‌ای ز قاتلی «آتش‌به‌اختیار»
آتش گرفت و تیر.

چندین هزار قمریِ سر داده بانگِ صبح،
غلتان به خون خویش
در آن شبِ چو قیر...

ایران مکدّر است؛
کین‌ها به سینه‌هاست،
خون‌ها به دیده‌هاست.

تا تخت باقی است،
فرقی نمی‌کند ز کدامین قبیله‌اند شیخ و شاه.

ناموسِ جنگل است؛
حق با قوی‌تر است....

محمدبینش (زیبا روز)

برای ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴
که گوشی‌های روشن، تاریکی را ستاره‌باران کردند.

مطلب قبلی...
etebari22.jpg
از اوج تا فروکش؛ خوانش راهبردی اعتراضات ۱۴۰۴ ، دیوید اعتباری
مطلب بعدی...
gozar.jpg
نقد حقوقی یک گفت‌وگو درباره گذار و «بدیل نهادمند»، امیر جاوید

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar27.jpg
وضعیت تهران بعد از سرکوب + لبخندهای عراقچی در جلسه دولت
daily.jpg
فاطی نوحی دختر کبرا خزعلی و فریدون نوحی بزنجانی در سانفرانسیسکو
one27.jpg
رونمایی از مستند ملانیا در واشنگتن
oholic27.jpg
روایتی از بیمارستان فارابی در وقایع اخیر ایران
goftar7.jpg
عباس عبدی در طول زمان
daily26-1.jpg
علی‌محمد بشارتی جهرمی، فرزند محمدعلی بشارتی جهرمی؛ یکی از بنیانگذاران دستگاه سرکوب در کانادا
daily26.jpg
با مدیرعامل گوگولی و جوان جزیره کیش که دستور کشتار داد بیشتر آشنا شوید
oholic26.jpg
اگر تنها بودید چطور خودتان را از خفگی نجات دهید؟

از سایت های دیگر

بشنوید: آلمان در جنگ جهانی دوم به دانشجویان ایرانی کمک هزینۀ تحصیلی می‌داد
محققان: بارداری بدون نیاز به اسپرم مردان امکانپذیراست
قیمت روزانه ارز، دلار، یورو و پوند
رابطه طول عمر با ۱۰ثانیه ایستادن روی یک پا

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زوال چپ، اصلاح‌طلبی و ملی‌مذهبی‌گری در خیابان؛ رمزگشایی از اقبال معترضان داخل ایران به رضا پهلوی
kayhan.jpg
رمز ماندگاری «برج شهیاد» در گفتگو با مهندس حسین امانت
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
one26-1.jpg
کیمیا علیزاده در تظاهرات ایرانیان لندن
goftar26-2.jpg
احمد زیدآبادی تحلیلگر حکومتی و از حامیان سرکوب خونین ایران
pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy