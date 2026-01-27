Tuesday, Jan 27, 2026

صفحه نخست » فرار شمسایی از پاسخ درباره کشتار مردم ایران

1919.jpgایران اینترنشنال - وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در نشست خبری مربیان گروه D جام قهرمانی فوتسال آسیا در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره کشتار مردم معترض ایران توسط جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان، گفت: «من آمده‌ام جاکارتا تا فقط دوستانم را ببینم.»

27topA.jpg
