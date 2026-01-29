پایگاه خبری دیده‌بان ایران پنج‌شنبه ۹ بهمن گزارش داد تقاضا برای دریافت وجه نقد در کشور «افزایش محسوسی» یافته و از این رو، بانک‌ها برای هر مراجعه‌کننده «به شکل غیررسمی» سقف ۳ تا ۵ میلیون تومان در نظر گرفته‌اند.

این رسانه افزایش تقاضا برای اسکناس در «شرایط نااطمینانی» را «امری طبیعی» دانست و نوشت: «در شرایط تورمی، ارزش پول کاهش می‌یابد و در نتیجه افراد برای انجام امور روزمره به ارقام بالاتری از اسکناس نیاز دارند.»

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان اسکناس و مسکوکات در دست مردم در ۸ ماه ابتدایی سال جاری جهشی قابل توجه داشت و بیش از ۲۳ درصد افزایش یافت.

این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل، این شاخص تقریبا بدون تغییر بود و رشد آن حتی به یک درصد هم نمی‌رسید.

در روزهای اخیر، کشتار بی‌سابقه مردم به دست عوامل جمهوری اسلامی، در کنار احتمال مداخله نظامی آمریکا و تداوم بحران اقتصادی، زندگی روزانه در ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.

نرخ ارزهای خارجی نیز با شتابی قابل توجه به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد و این روند، به ابهام و نگرانی درباره وضعیت اقتصاد ایران دامن زده است.

بر همین اساس، به نظر می‌رسد شهروندان نگهداری اسکناس را به سپرده‌گذاری در بانک ترجیح داده‌اند و می‌کوشند دست‌کم بخشی از دارایی‌های خود را به‌صورت نقد در اختیار داشته باشند.