eskenas.jpgایران اینترنشنال - در پی افزایش احتمال اقدام نظامی آمریکا، شیب صعودی نرخ ارزهای خارجی، تشدید تورم و وخامت بحران اقتصادی، گزارش‌ها از کمیاب شدن اسکناس در ایران حکایت دارند.

پایگاه خبری دیده‌بان ایران پنج‌شنبه ۹ بهمن گزارش داد تقاضا برای دریافت وجه نقد در کشور «افزایش محسوسی» یافته و از این رو، بانک‌ها برای هر مراجعه‌کننده «به شکل غیررسمی» سقف ۳ تا ۵ میلیون تومان در نظر گرفته‌اند.

این رسانه افزایش تقاضا برای اسکناس در «شرایط نااطمینانی» را «امری طبیعی» دانست و نوشت: «در شرایط تورمی، ارزش پول کاهش می‌یابد و در نتیجه افراد برای انجام امور روزمره به ارقام بالاتری از اسکناس نیاز دارند.»

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان اسکناس و مسکوکات در دست مردم در ۸ ماه ابتدایی سال جاری جهشی قابل توجه داشت و بیش از ۲۳ درصد افزایش یافت.

این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل، این شاخص تقریبا بدون تغییر بود و رشد آن حتی به یک درصد هم نمی‌رسید.

در روزهای اخیر، کشتار بی‌سابقه مردم به دست عوامل جمهوری اسلامی، در کنار احتمال مداخله نظامی آمریکا و تداوم بحران اقتصادی، زندگی روزانه در ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.

نرخ ارزهای خارجی نیز با شتابی قابل توجه به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد و این روند، به ابهام و نگرانی درباره وضعیت اقتصاد ایران دامن زده است.

بر همین اساس، به نظر می‌رسد شهروندان نگهداری اسکناس را به سپرده‌گذاری در بانک ترجیح داده‌اند و می‌کوشند دست‌کم بخشی از دارایی‌های خود را به‌صورت نقد در اختیار داشته باشند.

بهای دلار به ۱۶۵ هزار تومان رسید

‌قیمت دلار ۹ بهمن در بازار آزاد تهران رکوردی جدید به ثبت رساند و از ۱۶۵ هزار تومان عبور کرد. هر سکه طلای طرح جدید، موسوم به «امامی»، به ۲۰۰ میلیون تومان رسید، اما ساعتی بعد قیمت آن اندکی کاهش یافت.

نرخ پوند از ۲۲۴ هزار تومان و یورو نیز از ۱۹۷ هزار تومان فراتر رفت.

دیده‌بان ایران در ادامه گزارش خود نوشت کارشناسان بارها هشدار داده‌اند به‌دلیل «تورم مزمن و بالا» در کشور، چاپ اسکناس‌های درشت‌تر امری ضروری است.

این رسانه افزود: «در حال حاضر، ایران‌چک ۲۰۰ هزار تومانی بزرگ‌ترین اسکناس موجود است که از قیمت یک شانه تخم‌مرغ پایین‌تر است.»

مرکز آمار ایران پیش‌تر از ثبت بالاترین نرخ تورم در دی‌ماه از زمان تاسیس این سازمان خبر داد.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه به رقم بی‌سابقه ۶۰ درصد رسید.

منظور از تورم نقطه‌ای (نقطه به نقطه)، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به موضوع کمبود اسکناس در کشور و دلایل آن واکنش نشان داده‌اند.

کاربری به نام «جلال» در ایکس نوشت: «فرآیند تولید هر قطعه اسکناس یک ماه زمان نیاز دارد. به‌علاوه، فرآیند توزیع نیز زمان‌بر است. اما احتمالا مشکل مربوط به تحریم‌ها و عدم امکان تامین مواد تولید است. با توجه به شرایط جنگی، تا جایی که می‌توانید پول از عابربانک برداشت کنید.»

کاربری به نام «علی‌رضا» هم گفت: «شما با فرض جنگ الکترونیک فعلا باید اسکناس دلار و ریال آماده کنی.»


