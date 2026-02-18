Wednesday, Feb 18, 2026

صفحه نخست » «جنگ بزرگ» و مهلت دو هفته ای ترامپ به تهران

war.jpgیورونیوز - پایگاه خبری «اکسیوس» گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به یک «جنگ بزرگ» در خاورمیانه نزدیک‌تر شده است و این جنگ می‌تواند «خیلی زود» آغاز شود.

به گفته منابع مطلع عملیات نظامی آمریکا علیه ایران احتمالا یک کارزار گسترده و چند هفته‌ای خواهد بود که بیشتر شبیه یک جنگ تمام‌عیار خواهد بود تا عملیات نقطه‌زنی مانند آنچه ماه گذشته علیه ونزوئلا اجرا شد.

«اکسیوس» به نقل از این منابع گزارش داده است که احتمالا این اقدام یک کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل خواهد بود که دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر از جنگ ۱۲ روزه‌ خواهد داشت.

«اکسیوس» نتیجه گرفته است که جنگ پیش‌رو تاثیر چشمگیری بر کل منطقه خواهد گذاشت و پیامدهای عمده‌ای برای سه سال باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری ترامپ به همراه خواهد داشت.

دونالد ترامپ با به تاخیر انداختن تصمیم‌گیری خود و به کارگیری نیروی نظامی گسترده سطح انتظارات نسبت به شکل و ابعاد هرگونه عملیات احتمالی علیه را در صورت عدم دستیابی به توافق بالا برده است.

این در حالی است که دستیابی به توافق به ویژه پس از دور دوم مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا در روز سه‌شنبه چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

به گفته منابع «اکسیوس» جنگ با ایران ممکن است «زودتر و بسیار گسترده‌تر» از آنچه بیشتر مردم تصور می‌کنند، رخ دهد.

تقویت نظامی و لحن تند ترامپ، عقب‌نشینی از حمله نظامی بدون اخذ امتیازات عمده از ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش را دشوار کرده است.

مشاوران رئیس‌جمهوری آمریکا نیز تاکید می‌کنند که استقرار این حجم از تجهیزات در منطقه صرفا یک بلوف نیست.

به گفته دو مقام اسرائیلی دولت این کشور که به دنبال سناریویی حداکثری شامل تغییر رژیم و نیز هدف قرار دادن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است، برای سناریوی اغاز جنگ طی چند روز آینده آماده می‌شود.

مهلت «دو هفته‌ای» واشنگتن به تهران

ساعاتی پس از پایان دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا، جی‌دی ونس گفت که ایران از پذیرش خواسته‌های اصلی آمریکا خودداری کرده است. سپس یک مقام آمریکایی گفت که واشنگتن به ایران دو هفته فرصت داده تا برخی شکاف‌ها میان دو طرف را پر کند. اما ترامپ تا چه زمانی حاضر است به دیپلماسی در قبال ایران فرصت دهد؟

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با «فاکس‌نیوز» گفت که مشخص است ایران هنوز حاضر نیست «خط قرمزهایی» را که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا تعیین کرده است، بپذیرد و تاکید کرد که گزینه نظامی همچنان روی میز است.

به گزارش «وال‌استریت ژورنال»، ایالات متحده خواستار پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده است. آقای ونس هم تاکید کرد که هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است؛ چه این هدف از طریق دیپلماسی به دست آید و چه از طریق گزینه‌های دیگر.

جی‌دی ونس گفت: «درباره مذاکرات امروز صبح یک چیز را می‌توانم بگویم که از بعضی جهات خوب پیش رفت. چون آن‌ها موافقت کردند که بعدا دوباره دیدار کنند. اما از جهات دیگر، کاملا روشن بود که رئیس‌جمهوری خطوط قرمزی را تعیین کرده است که مقامات ایران هنوز حاضر نیستند آنها را بپذیرند و از طریق آن‌ها به حل‌وفصل موضوع بپردازند.»

به گزارش سی‌ان‌ان، این بازه دو هفته‌ای با زمان لازم برای رسیدن ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جرالد فورد»، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان به همراه گروه ضربت آن به خاورمیانه همخوانی دارد.

این «مهلت دوهفته‌ای» همچنین یادآور حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه است. کاخ سفید روز ۱۹ ژوئن اعلام کرد که دونالد ترامپ طی «دو هفته» آینده درباره این که به حملات اسرائیل علیه ایران خواهد پیوست یا نه، تصمیم‌ می‌گیرد. اما درست سه روز بعد بمب‌افکن‌های بی-۲ آمریکا بمب‌های سنگرشکن را روی تاسیسات هسته‌ای ایران انداختند.


