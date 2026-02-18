یورونیوز - پایگاه خبری «اکسیوس» گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به یک «جنگ بزرگ» در خاورمیانه نزدیک‌تر شده است و این جنگ می‌تواند «خیلی زود» آغاز شود.

به گفته منابع مطلع عملیات نظامی آمریکا علیه ایران احتمالا یک کارزار گسترده و چند هفته‌ای خواهد بود که بیشتر شبیه یک جنگ تمام‌عیار خواهد بود تا عملیات نقطه‌زنی مانند آنچه ماه گذشته علیه ونزوئلا اجرا شد.

«اکسیوس» به نقل از این منابع گزارش داده است که احتمالا این اقدام یک کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل خواهد بود که دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر از جنگ ۱۲ روزه‌ خواهد داشت.

«اکسیوس» نتیجه گرفته است که جنگ پیش‌رو تاثیر چشمگیری بر کل منطقه خواهد گذاشت و پیامدهای عمده‌ای برای سه سال باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری ترامپ به همراه خواهد داشت.

دونالد ترامپ با به تاخیر انداختن تصمیم‌گیری خود و به کارگیری نیروی نظامی گسترده سطح انتظارات نسبت به شکل و ابعاد هرگونه عملیات احتمالی علیه را در صورت عدم دستیابی به توافق بالا برده است.

این در حالی است که دستیابی به توافق به ویژه پس از دور دوم مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا در روز سه‌شنبه چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

به گفته منابع «اکسیوس» جنگ با ایران ممکن است «زودتر و بسیار گسترده‌تر» از آنچه بیشتر مردم تصور می‌کنند، رخ دهد.

تقویت نظامی و لحن تند ترامپ، عقب‌نشینی از حمله نظامی بدون اخذ امتیازات عمده از ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش را دشوار کرده است.

مشاوران رئیس‌جمهوری آمریکا نیز تاکید می‌کنند که استقرار این حجم از تجهیزات در منطقه صرفا یک بلوف نیست.

به گفته دو مقام اسرائیلی دولت این کشور که به دنبال سناریویی حداکثری شامل تغییر رژیم و نیز هدف قرار دادن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است، برای سناریوی اغاز جنگ طی چند روز آینده آماده می‌شود.