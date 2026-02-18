اظهارات مقام‌های آمریکا در ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد احتمال شکست مذاکرات و ورود به فاز نظامی جدی‌تر شده است.

اظهارات مقام‌های آمریکا در ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد احتمال شکست مذاکرات و ورود به فاز نظامی جدی‌تر شده است. روند اعزام نیروهای آمریکایی به منطقه شتاب گرفته و با اعزام ۵۰ جنگنده، ابعادی فراتر از حملات محدود پیدا کرده است.



گفت‌وگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی

فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل، می‌گوید بر اساس داده‌ها و تحلیل‌ها، خامنه‌ای ممکن است در فهرست اهداف احتمالی حمله آمریکا قرار گیرد. او افزود جمهوری اسلامی حتی با تحمل تلفات سنگین، صرف بقا را به‌عنوان «پیروزی» روایت خواهد کرد.

اکسیوس: در صورت شکست مذاکرات، جنگی چند هفته‌ای محتمل است

گزارش بابک اسحاقی و سمیرا قرایی، خبرنگاران ایران‌اینترنشنال

ترامپ به نخست‌ وزیر بریتانیا: شاید از دیه‌گو گارسیا و فرفورد برای مهار ایران استفاده کنیم

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تروث‌سوشال با اشاره به گفت‌وگوهایش با کی‌یر استامر، نخست‌وزیر بریتانیا، درباره اجاره جزیره دیه‌گو گارسیا گفت: «اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد به توافق نرسد، ممکن است برای آمریکا ضروری باشد که از دیه‌گو گارسیا و پایگاه هوایی واقع در فرفورد استفاده کند تا یک حمله احتمالی از سوی حکومتی بسیار بی‌ثبات و خطرناک را خنثی کند. چنین حمله‌ای که می‌تواند علیه بریتانیا و دیگر کشورهای دوست انجام شود.»

نتانیاهو به فرماندهی جبهه داخلی دستور داد برای احتمال جنگ با ایران آماده شود

روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به «نهادهای مختلف امدادی و فرماندهی جبهه داخلی» دستور داده برای جنگ آماده شوند. این روزنامه نوشت: «وضعیت آماده‌باش حداکثری در میان نهادهای مختلف امنیتی اسرائیل اعلام شده است.» رسانه‌های اسرائیلی چهارشنبه شب گزارش دادند این دستور در چارچوب آمادگی برای احتمال درگیری با ایران صادر شده است. شبکه عمومی کان اسرائیل نیز اعلام کرد نشست کابینه امنیتی که قرار بود پنجشنبه برای بررسی تحولات مرتبط با ایران برگزار شود، به یکشنبه موکول شده است.

