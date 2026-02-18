سناریوی عملیاتی آغاز درگیری و احتمال پاسخ

شهرام سبزواری - کیهان لندن

در جنگ‌های کلاسیک، آغاز درگیری با عبور نیروهای زمینی از مرزها تعریف می‌شد؛ لحظه‌ای قابل مشاهده که سیاست، رسانه و افکار عمومی هم‌زمان آن را به‌عنوان «شروع جنگ» تشخیص می‌دادند. اما در الگوی نبردهای معاصر، جنگ پیش از آن آغاز می‌شود که حتی نامش بر زبان‌ها جاری شود.

مرحله نخست نه پیشروی زمینی، بلکه ضربه‌ای هم‌زمان و فلج‌کننده به زیرساخت‌های حیاتی، سامانه‌های فرماندهی و شبکه‌های ارتباطی است؛ ضربه‌ای طراحی‌شده برای آنکه طرف مقابل پیش از تصمیم‌گیری، توان تصمیم‌گیری را از دست بدهد.

در صورت شکل‌گیری یک رویارویی مستقیم، جمهوری اسلامی به‌احتمال زیاد با چنین الگوی آغازینی مواجه خواهد شد آنهم با مقیاسی وسیع در مقابل داشته‌های جمهوری اسلامی موشک‌ها هستند، آنها امیدوارند با افزایش شدت تخریب مهمات استفاده شده در موشک‌ها بازدارندگی ایجاد کنند. با افزوده‌شدن پهپادهای تهاجمی، جنگ الکترونیک و عملیات سایبری، هدف دیگر صرفاً واردکردن خسارت نیست، بلکه تلاش برای فروپاشی لحظه‌ای چرخه فرماندهی و کنترل است.

سناریوی عملیاتی سه‌مرحله‌ای ضربه نخست

مرحله اول: کورسازی و اختلال راهبردی

در دقایق آغازین، هدف اصلی تخریب گسترده نیست، بلکه فلج‌سازی ادراکی و فرماندهی است. حملات سایبری، اخلال الکترونیک و هدف‌گیری مراکز فرماندهی و ارتباطی می‌کوشد چرخه تصمیم‌گیری را با تأخیر و چندپارگی مواجه کند. در این مرحله، دقت بر حجم غلبه دارد؛ چند اصابت تعیین‌کننده می‌تواند اثری بیش از ده‌ها حمله پراکنده داشته باشد. هدف، ایجاد شکاف اولیه در نظم راهبردی طرف مقابل است.

مرحله دوم: اشباع آتش و فروپاشی زیرساخت عملیاتی

پس از اختلال اولیه، موج اصلی حمله با ترکیبی از موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادهای انتحاری و مهمات دورایستا آغاز می‌شود. منطق این مرحله بر اشباع سامانه‌های دفاعی استوار است؛ افزایش هم‌زمان اهداف ورودی تا جایی که حتی شبکه‌های پدافندی چندلایه ناچار به انتخاب شوند. در این چارچوب، پایگاه‌های موشکی، باندهای پروازی، زیرساخت‌های انرژی، مراکز ارتباطی و گره‌های لجستیکی در اولویت قرار می‌گیرند. ازکارافتادن این نقاط نه‌تنها توان رزمی، بلکه توان تداوم رزمی را هدف می‌گیرد.