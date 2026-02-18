دویچه وله - روزنامه استاندارد، چاپ اتریش می‌نویسد، رد پای فعالیت‌های اقتصادی مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای، تنها به داخل ایران محدود نیست و بخشی از آن تا قلب اروپا و اتریش امتداد پیدا می‌کند.

این روزنامه می‌گوید، او در سال ۲۰۲۴ از طریق یک واسطه پول‌دار نزدیک به خود" که در بریتانیا تحت تحریم است، برای خرید شرکت "بلو ریور هولدینگ" در وین که صاحب امتیاز فروشگاه‌های "اسپار" در ایران است، وارد مذاکره شده؛ اما افشای این شبکه و لغو امتیاز اسپار در ایران، این معامله چندصد میلیون یورویی را در دقیقه نود متوقف کرده است.

امپراتوری مشکوک پسر خامنه‌ای؛ از دوبی تا فرانکفورت و لندن

مجتبی خامنه‌ای، ۵۶ ساله یکی از چهار پسر علی خامنه‌ای است و به عنوان "مغز متفکر سیاسی و اقتصادی خانواده" شناخته می‌شود؛ کسی که هم در ساختار قدرت نقش پشت‌پرده دارد و هم در مدیریت ثروت‌ خانواده حاکم.

او در سناریوهای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مطرح می‌شود؛ سناریویی که البته در بستر اعتراضات اخیر، سرکوب خونین و بحران اقتصادی، خود با علامت سؤال مواجه شده است.

خبرگزاری بلومبرگ پیش‌تر در گزارشی مفصل نوشته بود که مجتبی خامنه‌ای در پشت یک امپراتوری املاک حدوداً ۴۰۰ میلیون یورویی قرار دارد؛ شامل ویلا در دوبی، هتل در فرانکفورت و مایورکا و آپارتمان‌های لوکس در لندن با بخش‌های جداگانه برای خدمه.

مجتبی خامنه‌ای از سال ۲۰۱۹ تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار گرفته و به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی سازمان‌دهی سرکوب در ایران معرفی شده است.

در اتحادیه اروپا، نام او به‌صورت فردی فهرست نشده، اما نهادهایی که زیر نفوذ او هستند، از جمله سپاه پاسداران، در فهرست تحریم قرار دارند. همین وضعیت، هر نوع معامله مستقیم با او را برای شرکت‌ها در سطح بین‌المللی به‌شدت پرریسک کرده است.