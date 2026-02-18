Wednesday, Feb 18, 2026

صفحه نخست » صف نفتکشها در خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز همزمان با رزمایش سپاه

16.jpgایندیپندنت - تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، صف طولانی نفتکش‌ها در خلیج فارس را نشان می‌دهد که به‌دلیل رزمایش دریایی سپاه پاسداران نتوانستند وارد تنگه هرمز شوند.

این تصاویر مربوط به روز دوشنبه، ۲۷ بهمن است که سپاه پاسداران به مدت چند ساعت این گذرگاه استراتژیک را بست و اجازه عبور کشتی‌ها را نداد.

در این ساعات، تمرین‌هایی برای هدف قرار دادن اهداف متحرک در تنگه هرمز از جزیره ایرانی ابوموسی انجام شد. تنگه استراتژیک هرمز، تنها راه عبور کشتی‌های حامل نفت کشورهای حوزه خلیج فارس به آب‌های جهانی است.

