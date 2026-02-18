بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه، ۲۳ دی ۱۴۰۴: دست یکایک بچههای دفاعی و نظامی را میبوسم.
شاهکار خلق کردند نیروهای تروریستی با تمام قوا به صحنه آمدند.
افراد کاملا معلوم بود کماندو بودند و دوره دیدهاند از مسئولین میخواهم حتما نسبت به حقوق نیروهای انتظامی و دفاعی به شدت اهتمام بورزند
بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه، ۲۳ دی ۱۴۰۴:-- حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) February 18, 2026
با سنگ هایی که به سوی ما پرتاب کردید سنگر ساختیم!