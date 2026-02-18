بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه، ۲۳ دی ۱۴۰۴:

دست یکایک بچه‌های دفاعی و نظامی را می‌بوسم. شاهکار خلق کردند

نیروهای تروریستی با تمام قوا به صحنه آمدند. افراد کاملا معلوم بود کماندو بودند و دوره دیده‌اند

از مسئولین می‌خواهم حتما نسبت به حقوق نیروهای انتظامی و دفاعی به شدت اهتمام بورزند pic.twitter.com/dBtpIGY6Ds