این که امریکا به رغم تهدیدهایی که می کند و نیروهای نظامی که به منطقه می آورد بخواهد خود را درگیر جنگی تمام عیار با جمهوری نکبت اسلامی کند محل تردید است.
سیاست پرزیدنت ترامپ بر این قرار گرفته که هزینه های نظامی دولت امریکا را محدود کند و سربازان امریکایی را کمتر در معرض تیررس دشمنان امریکا قرار دهد.
این سیاست در دراز مدت آیا به نفع امریکا خواهد بود یا نه جای سخن بسیار دارد اما آقای ترامپ به عنوان یک تاجر حرفه ای سعی می کند از تمام تاکتیک های غیر مخرب و هزینه زا در دستیابی به این هدف استفاده کند.
این که گسیل نیروهای نظامی امریکا به منطقه جهت ترساندن جمهوری نکبت یا انجام یک حمله ی واقعی ست ابدا قابل پیش بینی نیست. امری که مسلم است این است که امریکا از عنصر غافل گیری که معمولا در آغاز جنگ ها برای در هم شکستن ستون های نظامی دشمن و تضعیف روحیه ی او استفاده می شود نخواسته است استفاده کند و این ظن عدم تمایل او به حمله ی واقعی را افزایش می دهد.
احتمالا استراتژیست های امریکایی این را به خوبی می دانند که جمهوری اسلامی چون همه چیزش سوای حکومت های عادی ست و برای او زنده نگه داشتن نظام اش از هر چیز دیگری حتی از اصول دینی که ادعا می کند خواهان حفظ و گسترش آن در جهان است مهم تر است و هزینه های انسانی و مادی و معنوی که برای حفظ حکومت اش باید بپردازد ابدا مهم نیست چون این هزینه ها در واقع از جیب مردم ایران پرداخت خواهد شد و حکومت نکبت برای کسب ثروتی که بر باد خواهد رفت هیچ نقشی نداشته است لذا تهدید لفظی و توخالی او او را از خرابکاری های جهانی باز نخواهد داشت و چون تا کنون هیچ ضرب شست واقعی و عملی به او نشان داده نشده لذا هر روز وقیح تر و گستاخ تر به گرفتن امتیاز از جهان ترغیب شده و امروز هم احتمالا همان مسیر گذشته را طی خواهد کرد.
اما برای ما مردم ایران که چشم انتظار یاری دولت های آزادی خواه جهان هستیم مهم این پیش بینی ها و این که این چه خواهد کرد آن چه خواهد کرد نیست، بلکه اصل اساسی این است که اگر امریکا و اسراییل به جمهوری اسلامی حمله کنند و این حمله باعث تضعیف دستگاه سرکوب این نظام آدمخوار شود و ما بتوانیم از این ضعف برای در هم کوبیدن کلیت این نظام و سرنگون کردن اش استفاده کنیم، برنامه ی ما مخالفان حکومت برای استفاده از این موقعیت چه خواهد بود.
هنگام حمله نظامی اسراییل به جمهوری اسلامی متاسفانه از این نظر ما نمره ی قبولی دریافت نکردیم و عملی که بتواند مکمل حمله ی نظامی اسراییل شود انجام ندادیم و حتی حکومت با بر انگیختن حس کاذب وطن دوستی و مخالفت با حمله ی بیگانه به کشور توانست عده ای از مخالفان عادی اش را با خود همراه کند، بنابراین لازم است شاهزاده رضا پهلوی به عنوان مهم ترین و موثرترین شخصیت در رهبری قیام مردم علیه حکومت از هم اکنون به صورت پیوسته و با جدیت برنامه هایی قابل اجرا برای مردم برای زمان حمله ی احتمالی امریکا و اسراییل به ایران مطرح کنند تا در صورت وقوع این حمله مردم بلاتکلیف و سرگردان نمانند و بتوانند «بلافاصله و به صورت از پیش فکر شده» واکنش مناسب در تکمیل این حمله از خود نشان دهند.