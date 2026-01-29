Thursday, Jan 29, 2026

28.jpgایران وایر از سه منبع آگاه خود در وزارت ورزش و فدراسیون‌های ورزشی از دستور «سازمان اطلاعات سپاه» به فدراسیون کشتی برای «خودداری از اعزام تیم‌های ملی کشتی» به رقابت‌های برون مرزی بخصوص در کشورهای اروپایی مطلع شده است.

یک منبع آگاه به در وزارت ورزش به «ایران وایر» گفته است که حاضر نشدن در رقابت‌های جهانی کرواسی و تورنمنت «جام یاریگین» روسیه به دلیل «عدم صدور ویزا» برای تیم‌های ملی کشتی نبود.

او تشریح کرده که سازمان اطلاعات سپاه در هفته‌های گذشته به فدراسیون‌های ورزشی دستور داده به دلیل «قطعی بودن حضور ایرانیان خارج از کشور» در سالن‌ها یا ورزشگاه‌های مسابقاتی که تیم‌های ایرانی حضور دارند و همین طور «نگرانی از پناهندگی ورزشکاران» به کشورهای میزبان، تمامی سفرها، تورنمنت‌های رسمی و حتی رقابت‌های دوستانه خود را تا اطلاع ثانوی لغو کنند.

یک منبع آگاه نزدیک به فدراسیون کشتی نیز به ایران وایر گفته است «علیرضا دبیر» شخصا با اتحادیه جهانی کشتی مکاتبه کرده و از آن‌ها خواسته بود نام کشتی‌گیرهای ایران را از جدول مسابقات خارج کنند.

این فرد آگاه نزدیک به فدراسیون گفته است: «اول این‌که هنوز فرصت برای گرفتن ویزا وجود داشت. دوم این‌که حتی اگر ویزا صادر نمی‌شد و تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی به کرواسی نمی‌رفتند هم اتحادیه جهانی کشتی تا روز مسابقات اسامی کشتی‌گیرها را بدون بیانیه رسمی از فهرست خارج نمی‌کرد.»

ایران وایر همچنین مطلع شده که مهمترین نگرانی نهادهای امنیتی و بخصوص سازمان اطلاعات سپاه از حضور تیم‌های ورزشی ایران در رقابت‌های بین‌المللی، اجتماع ایرانیان مخالف حکومت در سالن‌ها یا ورزشگاه‌ها، بالا بردن پرچم شیر و خورشید و شعارهای ضد حکومتی باشد.

یک منبع ایران وایر گفته است که به فدراسیون کشتی به وضوح گفته شده که «قرار نیست حکومت هزینه تبلیغات ضد حکومتی را پرداخت کند.»

منظور از «پرداخت هزینه ضد حکومتی»، اعزام تیم‌ها و ورزشکاران ایرانی به رقابت‌های بین‌المللی و بازتاب مخالفت‌های ایرانیان با حکومت است.

خبرگزاری ایسنا ۷بهمن۱۴۰۴ از لغو سفر تیم‌ ملی کشتی آزاد ایران به رقابت‌های «جام یاریگین» روسیه خبر داد. ایسنا دلیل لغو حضور کشتی‌گیران ایران در این مسابقات را «صادر نشدن ویزا» از سوی سفارت روسیه برای کشتی‌گیران ایران دانسته بود.

همین خبرگزاری یک روز قبل یعنی دوشنبه ۶بهمن۱۴۰۴ از «حذف کامل تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران» از فهرست رقابت‌های کشتی جهانی کرواسی خبر داده‌ بود.

