ایران وایر از سه منبع آگاه خود در وزارت ورزش و فدراسیون‌های ورزشی از دستور «سازمان اطلاعات سپاه» به فدراسیون کشتی برای «خودداری از اعزام تیم‌های ملی کشتی» به رقابت‌های برون مرزی بخصوص در کشورهای اروپایی مطلع شده است.

یک منبع آگاه به در وزارت ورزش به «ایران وایر» گفته است که حاضر نشدن در رقابت‌های جهانی کرواسی و تورنمنت «جام یاریگین» روسیه به دلیل «عدم صدور ویزا» برای تیم‌های ملی کشتی نبود.

او تشریح کرده که سازمان اطلاعات سپاه در هفته‌های گذشته به فدراسیون‌های ورزشی دستور داده به دلیل «قطعی بودن حضور ایرانیان خارج از کشور» در سالن‌ها یا ورزشگاه‌های مسابقاتی که تیم‌های ایرانی حضور دارند و همین طور «نگرانی از پناهندگی ورزشکاران» به کشورهای میزبان، تمامی سفرها، تورنمنت‌های رسمی و حتی رقابت‌های دوستانه خود را تا اطلاع ثانوی لغو کنند.

یک منبع آگاه نزدیک به فدراسیون کشتی نیز به ایران وایر گفته است «علیرضا دبیر» شخصا با اتحادیه جهانی کشتی مکاتبه کرده و از آن‌ها خواسته بود نام کشتی‌گیرهای ایران را از جدول مسابقات خارج کنند.

این فرد آگاه نزدیک به فدراسیون گفته است: «اول این‌که هنوز فرصت برای گرفتن ویزا وجود داشت. دوم این‌که حتی اگر ویزا صادر نمی‌شد و تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی به کرواسی نمی‌رفتند هم اتحادیه جهانی کشتی تا روز مسابقات اسامی کشتی‌گیرها را بدون بیانیه رسمی از فهرست خارج نمی‌کرد.»

ایران وایر همچنین مطلع شده که مهمترین نگرانی نهادهای امنیتی و بخصوص سازمان اطلاعات سپاه از حضور تیم‌های ورزشی ایران در رقابت‌های بین‌المللی، اجتماع ایرانیان مخالف حکومت در سالن‌ها یا ورزشگاه‌ها، بالا بردن پرچم شیر و خورشید و شعارهای ضد حکومتی باشد.