Friday, Jan 30, 2026

صفحه نخست » آقای شمس الواعظین! شرمت باد!؛ ف. م. سخن

IMG_3891.jpegمن همیشه تصور می کردم «حسین شریعتمداری» ناشر کیهان تهران، فردی ست همتراز «یولیوس اشترایشر» آلمانی که ناشر روزنامه ی بدنام «دِر اِشتورمِر» در زمان هیتلر بود و بعد از شکست نازی ها در جنگ، متفقین او را دستگیر کردند و بعد از محاکمه اش در نورنبرگ او را به دار آویختند و این موجود پلید با مرگی دردناک و زجر آور به سزای اَعمال اش رسید و خاکستر کثیف اش برای این که اثری از او در جهان باقی نماند به رودخانه ی «ایزار» در مونیخ ریخته شد.

اما با شنیدن حرف های ماشاءالله شمس الواعظین -که زمانی با انتشار روزنامه های رنگی مانند «جامعه» و «توس» و «نشاط» در صدد فریب مردم بر آمد تا حکومت نکبت اسلامی را تصحیح پذیر و قابل اصلاح نشان دهد، و در نهایت حکومت خودِ او را هم از دور رسانه داری خارج کرد و به مزرعه داری واداشت- متوجه شدم کثیف تر و رذل تر از حسین شریعتمداری همین جناب «ماشول» است که اگر حاج حسین به سبک وحشی ها، آدمخوری می کند این جناب با کارد و چنگال به آدمخواری مشغول است.

شما حرف های این شخص رذل را در مصاحبه با «شبکه خبر» گوش کنید تا به میزان رذالت او پی ببرید.


من امیدوارم «شریعتمداری» و «شمس الواعظین» در روز موعود، هر دو در کنار هم به دار آویخته شوند و هر دو مثل اشترایشر نازی با مرگی دردناک روانه ی جهنم شوند (اشترایشر بعد از سقوط در چاله ی اعدام بلافاصله نمُرد و بعد از دقایقی، مامور اعدام ناچار شد از چاله پایین برود و خود را از او آویزان کند تا جان از بدن اش بیرون برود. امیدوارم این دو نیز به همین سرنوشت دچار شوند....)

توضیح: متاسفانه «یوتوب» کانال من (ف.م.سخن) را بدون هیچ دلیل موجهی تعطیل و کل ویدئوهای آرشیو شده در آن را که حاصل سال ها کار من بوده پاک کرده است. لذا نمی توانم لینک مستقیم به ويدئوها بدهم و برای دیدن ویدئوی شمس الواعظین باید لینک آن را در سایت حکومتی «تسنیم» مشاهده کنید.

شمس‌الواعظین: اغتشاشات مرحله دوم جنگ اسرائیل علیه ایران است

28.jpg
مهدی مهدوی کیا : یکسری افراد غیب شده اند!
30.jpg
طنز در میانه خون؛ صداوسیمای جمهوری اسلامی پس از کشتار، برنامه کمدی پخش کرد

