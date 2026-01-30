من همیشه تصور می کردم «حسین شریعتمداری» ناشر کیهان تهران، فردی ست همتراز «یولیوس اشترایشر» آلمانی که ناشر روزنامه ی بدنام «دِر اِشتورمِر» در زمان هیتلر بود و بعد از شکست نازی ها در جنگ، متفقین او را دستگیر کردند و بعد از محاکمه اش در نورنبرگ او را به دار آویختند و این موجود پلید با مرگی دردناک و زجر آور به سزای اَعمال اش رسید و خاکستر کثیف اش برای این که اثری از او در جهان باقی نماند به رودخانه ی «ایزار» در مونیخ ریخته شد.

اما با شنیدن حرف های ماشاءالله شمس الواعظین -که زمانی با انتشار روزنامه های رنگی مانند «جامعه» و «توس» و «نشاط» در صدد فریب مردم بر آمد تا حکومت نکبت اسلامی را تصحیح پذیر و قابل اصلاح نشان دهد، و در نهایت حکومت خودِ او را هم از دور رسانه داری خارج کرد و به مزرعه داری واداشت- متوجه شدم کثیف تر و رذل تر از حسین شریعتمداری همین جناب «ماشول» است که اگر حاج حسین به سبک وحشی ها، آدمخوری می کند این جناب با کارد و چنگال به آدمخواری مشغول است.

شما حرف های این شخص رذل را در مصاحبه با «شبکه خبر» گوش کنید تا به میزان رذالت او پی ببرید.

آقای شمس الواعظین! شرمت باد!؛ ف. م. سخن



من همیشه تصور می کردم «حسین شریعتمداری» ناشر کیهان تهران، فردی ست همتراز «یولیوس اشترایشر» آلمانی که ناشر روزنامه ی بدنام «دِر اِشتورمِر» در زمان هیتلر بود و بعد از شکست نازی ها در جنگ، متفقین او را دستگیر کردند و بعد از محاکمه اش در... pic.twitter.com/yerEtgmbhJ -- gooya (@gooyanews) January 30, 2026



من امیدوارم «شریعتمداری» و «شمس الواعظین» در روز موعود، هر دو در کنار هم به دار آویخته شوند و هر دو مثل اشترایشر نازی با مرگی دردناک روانه ی جهنم شوند (اشترایشر بعد از سقوط در چاله ی اعدام بلافاصله نمُرد و بعد از دقایقی، مامور اعدام ناچار شد از چاله پایین برود و خود را از او آویزان کند تا جان از بدن اش بیرون برود. امیدوارم این دو نیز به همین سرنوشت دچار شوند....)

توضیح: متاسفانه «یوتوب» کانال من (ف.م.سخن) را بدون هیچ دلیل موجهی تعطیل و کل ویدئوهای آرشیو شده در آن را که حاصل سال ها کار من بوده پاک کرده است. لذا نمی توانم لینک مستقیم به ويدئوها بدهم و برای دیدن ویدئوی شمس الواعظین باید لینک آن را در سایت حکومتی «تسنیم» مشاهده کنید.

شمس‌الواعظین: اغتشاشات مرحله دوم جنگ اسرائیل علیه ایران است