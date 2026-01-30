ایران اینترنشنال - مهدی مهدوی‌کیا، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در واکنش به سکوت بازیکنان و کادرفنی تیم ملی فوتبال پس از کشتار بی‌سابقه جمهوری اسلامی در پی انقلاب ملی ایرانیان نوشت: «یکسری از افراد هفته‌هاست غیب شده‌اند. دریغ از یک تسلیت.

اگر این افراد از واژه مردم استفاده کردند، این روزها را یادآوری کنید.» جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته با برگزاری بازی‌های لیگ برتر فوتبال، بدون حضور تماشاگران، به‌دنبال «عادی‌سازی» شرایط ایران است.

علاوه بر اینکه برخوردهای فوری با بازیکنانی که به کشتار واکنش‌هایی حتی کوچک داشته‌اند، می‌شود. در تازه‌ترین مورد، رامین رضاییان، حامد لک و مهدی تیکدری که فقط با بستن مچ‌بند مشکی و یا حرکات نمادین، به کشتار بی‌سابقه مردم ایران توسط جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان، واکنش نشان دادند، به فدراسیون فوتبال احضار شدند.