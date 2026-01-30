Friday, Jan 30, 2026

صفحه نخست » محسن تنابنده عزادار شد

30.jpgایران اینترنشنال - محسن تنابنده، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون، با انتشار پستی اینستاگرامی خبر داد که جاویدنام امیرحسین محمدزاده، بازیکن تیم فوتبال جوانان دلوارافراز تهران که در جریان انقلاب ملی ایرانیان کشته شد، فرزند پسرعمه‌اش بوده و نوشت: «کاش آنقدر که برای مجازات جوان ایرانی قانون دارید، برای آینده‌اش برنامه داشتید.»

تنابنده نوشته: «حیف ایمانم را باخته‌ام وگرنه قاتلی که جان پسرت را نشانه رفت را به تیر غیب خدا واگذار می‌کردم.» پیش از این گزارش شده است که جاویدنام امیرحسین محمدزاده، بازیکن ۱۸ ساله تیم فوتبال جوانان دلوارافراز تهران، در اعتراضات منطقه افسریه در تهران، با شلیک مستقیم گلوله نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، کشته شد.

باوجود کشته‌ شدن محمدزاده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، نیروهای امنیتی به شرط پذیرش «بسیجی» بودن محمدزاده از سوی خانواده، حاضر به تحویل پیکر او شدند.

