چرا بیانیه موسوی عبور از جمهوری اسلامی نیست

نگاهی سکولار دموکرات به بیانیهء میرحسین موسوی

این یادداشت تحلیلی از اسماعیل نوری‌علا برای انتشار در خبرنامهٔ گویا ارسال شده است. نویسنده با نگاهی سکولار دموکرات، بیانیهٔ اخیر میرحسین موسوی را به‌طور انتقادی واکاوی می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه این متن، علی‌رغم لحن اعتراضی، همچنان در چارچوب اسلام سیاسی و اصلاح‌طلبیِ بازگشته به «نقطهٔ صفر» باقی می‌ماند. جمع‌بندیِ تند و صریح یادداشت، بر ضرورت گسست روشن از نظام ایدئولوژیک و استقرار سکولار دموکراسی به‌عنوان تنها راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی تأکید می‌کند

اسماعیل نوری علا - ویژه خبرنامه گویا

در روزهای گذشته بیانیهء جدیدی از جانب آقای میرحسین موسوی منتشر شده است. او مهمترین شخصیت انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و رهبر مخالفان گردآمده در «جنبش سبز» محسوب می شود و بسیارانی ایشان را رهبر حریان اصلاح طلبی بشمار می آورند؛ جریانی که می تواند، در کنار شخصیت های اصلاح طلب دیگری همچون آقایان خاتمی، روحانی و تاج زاده، راه حلی را برای خروج کشور از شرایط مهلک و بی آیندهء کنونی ارائه کنند. طبیعی است که وقتی با شخصیتی این چنین مهم (هم اکنون به اتفاق همسرش در حصر خانگی به سر می برد) روبرو هستیم تلاش برای فهم مطالبی که ایشان اظهار می کنند امری طبیعی است.

1

بیانیه آقای موسوی، همراه با خاطر نشان کردن این نکته که: «آن زمان که "دلسوزان مردم" را سر می‌کوبیدید و اجازهٔ کمترین سخنِ حقی در دفاع از حقوق انسان‌ها نمی‌دادید، داشتید برای مداخلهٔ خارجی فرش قرمز می‌انداختید».

آوردن این دو موضوع در یک جمله (جلوگیری از سخن دلسوزان مردم در 16 سال پیش از یکسو و فراهم آوردن فرصت کنونی برای مداخلهء خارجی از سوی دیگر) این معنا را در خود دارد که: «اگر آن روز به من (و لابد ما) اجازه می دادید، امروز راه برای مداحلهء خارجی گشوده نمی شد.»

بنا بر این اشاره به امروز نیست و به 16 سال پیش مربوط می شود؛ یعنی درست زمانی که ایشان، در مقام نامزد ناکام ریاست جمهوری حکومت اسلامی، خواستار «بازگشت به دوران طلائی امام»ی بود که هم جنگ هشت ساله را آفرید و هم دستور قتل عام زندانیان و مخالفان را صادر کرد.

من به یاد ندارم که ایشان و همگنان اش در آن زمان «دلسوز مردم» بوده و حاضر می شدند «حفظ نظام» را (که «اوجب واجبات» محسوب می شد) فدای دلسوزی برای مردم کنند.

پس من از همین جملهء اندک چنین در می یابم که ایشان هنوز هم «بر سر موضع دفاع از حکومت موسوم به جمهوری اسلامی» هستند.

2

نکته دوم به شروع و ختم بیانیه بر می گردد که با بسم الله شروع شده و با استغاثه به درگاه پروردگار ایشان خاتمه می یابد: «خداوندا، فریادی را که بندگانِ مظلومت از صمیمِ ضمیر به درگاهت می‌آورند، بشنو و دعای‌شان را برای ایرانی آزاد و آباد اجابت کن».

ار همین اندک می توان نتیجه گرفت که ایشان بر سر موضع دیگری از 47 سال پیش خود هم هستند. ایشان در زمان نخست وزیری خود، و در سفر رسمی به آنکارا، به بهانهءاینکه کمال آتاتورک آدمی سکولار بوده و حکومتی سکولار را بوجود آورده، از اجرای پروتکل رسمی ترکیه سر باز زده و از رفتن به آرامگاه آن مرد خودداری کرد. گذاشتن این جمله در یک بیانیهء سیاسی نشانهء همین اعتقاد پا بر جا است.

همچنین می توان دید که در نظر ایشان خداوندشان اگرچه قادر است «فریادی را که بندگانِ مظلومت از صمیمِ ضمیر به درگاهت می‌آورند، بشنود» و «دعای‌شان را برای ایرانی آزاد و آباد اجابت کند» اما چنین نمی کند یا تا کنون نکرده است. پس آیا نباید نتیجه گرفت که ایشان، با وجود تحمل درد حصر خانگی، در این 16 سال به اندازه کافی در این مورد دعا نکرده و تازه به صرافت این راه حل افتاده اند.

بهر حال، همین اندک ملاحظات به ما نشان می دهد که با مردی سر و کار داریم که به اسلام سیاسی اعتقاد دارد، همچنان از سکولار دموکراسی رو گردان است و فکر می کند که اگر در جریان جنبش سیز گذاشته بودند که ایشان رئیس حمهور شود هیچگاه وضعیت کشور به اینجا که در تهدید مداخلهء خارجی نشسته نمی رسید.

البته برای اثبات این سحنان استدلالی نیامده و فقط «ادعا» بصورتی خام مطرح شده.