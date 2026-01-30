Friday, Jan 30, 2026

khamtr.jpgایران اینترنشنال - به نوشته دن صباغ، دبیر بخش دفاع و امنیت روزنامه گاردین، با تقویت چشمگیر آرایش نظامی آمریکا در منطقه، گزینه‌های نظامی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای تازه شده و در میان آن‌ها، حمله مستقیم به علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، به‌عنوان یکی از محتمل‌ترین سناریوها مطرح است.

صباغ جمعه ۱۰ بهمن در مطلبی تحلیلی نوشت کمی پیش‌تر، زمانی که دونالد ترامپ برای نخستین بار جمهوری اسلامی را تهدید کرد و به معترضان ایرانی گفت «کمک در راه است»، آمریکا از نظر آرایش نظامی در خاورمیانه از توان کافی برای عملی کردن این تهدیدها برخوردار نبود، اما اکنون شرایط تغییر کرده است.

او افزود با وجود این، همچنان پرسش‌هایی درباره میزان موفقیت، پیامدها و دستاوردهای کارزار نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی وجود دارد.

کشتن یا دستگیری خامنه‌ای

مایکل کارپنتر، عضو پیشین شورای امنیت ملی ایالات متحده در دوره جو بایدن، معتقد است محتمل‌ترین گزینه نظامی می‌تواند بر خامنه‌ای متمرکز باشد.

عملیات برای دستگیری یا کشتن خامنه‌ای می‌تواند از الگوی بازداشت نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری مخلوع ونزوئلا، الهام گرفته شود.

کارپنتر در عین حال هشدار داد هدف گرفتن دیکتاتور تهران «عملیاتی بسیار پرمخاطره با نتیجه‌ای نامطمئن» خواهد بود.

به گفته او، موفقیت عملیات علیه مادورو تا حدی به «اطلاعات بسیار دقیق از درون» ونزوئلا متکی بود؛ اطلاعاتی که طی پنج ماه آماده‌سازی از سوی سیا و منابعی در حکومت مادورو جمع‌آوری شد.

کارپنتر تاکید کرد روشن نیست چنین سطحی از نفوذ اطلاعاتی در مورد ایران وجود داشته باشد، حتی اگر احتمال همکاری اسرائیل نیز در نظر گرفته شود.

در ادامه مطلب گاردین آمده است جمهوری اسلامی به‌احتمال زیاد سامانه پدافند هوایی موثری برای محافظت از خود در برابر موشک‌های تاماهاک یا جنگنده‌ها نخواهد داشت.

با این حال، تهران حدود ۱۶۰۰ کیلومتر با اقیانوس هند فاصله دارد و اجرای هرگونه طرح بازداشت خامنه‌ای مستلزم طی مسافتی بسیار طولانی است؛ شاید به همین دلیل، کشتن دیکتاتور تهران در نگاه واشینگتن گزینه بهتری باشد.

یک تحلیلگر غربی که نخواست نامش فاش شود، در مصاحبه با گاردین گفت تلاش آمریکا برای کشتن خامنه‌ای «محتمل‌تر از تلاش برای دستگیری او است و اگر با استفاده از مهمات دورایستا انجام شود، خطر کمتری هم دارد».

او در عین حال افزود موفقیت چنین اقدامی «به‌شدت به کیفیت اطلاعات و شمار افرادی بستگی دارد که از تیم حفاظتی او برای همکاری جذب شده‌اند؛ البته اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد».

پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی

در ادامه مطلب تحلیلی صباغ آمده است پاسخ فوری جمهوری اسلامی به کارزار نظامی احتمالی آمریکا قطعی به نظر می‌رسد.

ناو آبراهام لینکلن و ناوگان همراه آن احتمالا بدیهی‌ترین هدف برای حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خواهد بود.

با این حال، متیو ساویل، عضو اندیشکده «خدمات متحد سلطنتی»، گفت ناو لینکلن در اقیانوس هند در حال حرکت خواهد بود و جمهوری اسلامی با امکانات شناسایی موجود شاید نتواند موقعیت آن را به‌طور دقیق مشخص کند.

او اضافه کرد: «ایالات متحده می‌داند هرچه بیشتر به خلیج فارس نزدیک شود، برای ایرانی‌ها قابل رویت‌تر خواهد شد.»

به گزارش گاردین، گزینه دیگر حکومت ایران می‌تواند حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس، از جمله پایگاه هوایی العدید قطر، باشد.

تصاویر ماهواره‌ای چینی حاکی از آن است که این پایگاه در هفته‌های اخیر با سامانه‌های جدید پدافند هوایی پاتریوت تقویت شده است.

پیش از این، بریتانیا جنگنده‌های تایفون خود را در قطر مستقر کرده تا به این کشور در برابر هرگونه حمله تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی کمک کند.

گزینه دیگر برای ایران می‌تواند تلاش برای مین‌گذاری تنگه هرمز و مسدود کردن مسیر حرکت کشتی‌های تجاری باشد، هرچند اجرای چنین طرح به زیردریایی‌هایی متکی است که آمریکا آن‌ها را به‌دقت زیر نظر دارد.

