صباغ جمعه ۱۰ بهمن در مطلبی تحلیلی نوشت کمی پیش‌تر، زمانی که دونالد ترامپ برای نخستین بار جمهوری اسلامی را تهدید کرد و به معترضان ایرانی گفت «کمک در راه است»، آمریکا از نظر آرایش نظامی در خاورمیانه از توان کافی برای عملی کردن این تهدیدها برخوردار نبود، اما اکنون شرایط تغییر کرده است.

او افزود با وجود این، همچنان پرسش‌هایی درباره میزان موفقیت، پیامدها و دستاوردهای کارزار نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی وجود دارد.

کشتن یا دستگیری خامنه‌ای

مایکل کارپنتر، عضو پیشین شورای امنیت ملی ایالات متحده در دوره جو بایدن، معتقد است محتمل‌ترین گزینه نظامی می‌تواند بر خامنه‌ای متمرکز باشد.

عملیات برای دستگیری یا کشتن خامنه‌ای می‌تواند از الگوی بازداشت نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری مخلوع ونزوئلا، الهام گرفته شود.

کارپنتر در عین حال هشدار داد هدف گرفتن دیکتاتور تهران «عملیاتی بسیار پرمخاطره با نتیجه‌ای نامطمئن» خواهد بود.

به گفته او، موفقیت عملیات علیه مادورو تا حدی به «اطلاعات بسیار دقیق از درون» ونزوئلا متکی بود؛ اطلاعاتی که طی پنج ماه آماده‌سازی از سوی سیا و منابعی در حکومت مادورو جمع‌آوری شد.

کارپنتر تاکید کرد روشن نیست چنین سطحی از نفوذ اطلاعاتی در مورد ایران وجود داشته باشد، حتی اگر احتمال همکاری اسرائیل نیز در نظر گرفته شود.

در ادامه مطلب گاردین آمده است جمهوری اسلامی به‌احتمال زیاد سامانه پدافند هوایی موثری برای محافظت از خود در برابر موشک‌های تاماهاک یا جنگنده‌ها نخواهد داشت.

با این حال، تهران حدود ۱۶۰۰ کیلومتر با اقیانوس هند فاصله دارد و اجرای هرگونه طرح بازداشت خامنه‌ای مستلزم طی مسافتی بسیار طولانی است؛ شاید به همین دلیل، کشتن دیکتاتور تهران در نگاه واشینگتن گزینه بهتری باشد.

یک تحلیلگر غربی که نخواست نامش فاش شود، در مصاحبه با گاردین گفت تلاش آمریکا برای کشتن خامنه‌ای «محتمل‌تر از تلاش برای دستگیری او است و اگر با استفاده از مهمات دورایستا انجام شود، خطر کمتری هم دارد».

او در عین حال افزود موفقیت چنین اقدامی «به‌شدت به کیفیت اطلاعات و شمار افرادی بستگی دارد که از تیم حفاظتی او برای همکاری جذب شده‌اند؛ البته اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد».