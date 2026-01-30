بر اساس این اطلاعات که جمعه ۱۰ دی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، او در این نشست گفت: «به نیروهای درگیر اختیار تام و چک سفید حمله داده شد؛ با این هدف که ایجاد حداکثر وحشت بتواند جلوی تکرار اعتراضات را بگیرد و این چک سفید به خودی و غیرخودی رحم نکرد.»

او افزود علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، خواسته بود نیروهای سرکوب «نقطه پایانی بر چیزهایی مثل انقلاب رنگی در ایران بگذارند».

انقلاب رنگی به تحولات سیاسی مبتنی بر اعتراضات گسترده و عمدتا مسالمت‌آمیز گفته می‌شود که با بسیج مردمی، نافرمانی مدنی و فشار سیاسی، به تغییر حکومت یا جابه‌جایی قدرت بدون جنگ یا کودتای کلاسیک می‌انجامد.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پنجم بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور خامنه‌ای کشته شده‌اند.

بر پایه این بیانیه، پس از سخنرانی دیکتاتور تهران در ۱۹ دی، در جلسات توجیهی و گفت‌وگوهای فرماندهان رده‌بالای سپاه پاسداران، از عبارات «النصر بالرعب» (پیروزی در وحشت‌آفرینی است) و «قاتلوهم حتی لا تکون فتنه» (با آنان بجنگید تا دیگر فتنه‌ای نباشد) استفاده شد. عباراتی که ۱۹ دی در کانال‌های تلگرامی گروه‌های موسوم به ارزشی نیز به کار رفت.

حضور نیروهای سرکوب از چچن، عراق، پاکستان و سودان

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مدیر ارشد دولت پزشکیان در ادامه نشست محرمانه گفت: «نهادهای اطلاعاتی از اول هم می‌دانستند که حتی یک نیروی آموزش‌دیده خارجی مرتبط با آمریکا یا اسرائیل در این اعتراضات حضور نداشت.»

او اضافه کرد: «حجم فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، فقط نتیجه خشم معترضان نبود، بلکه تصمیم ستاد مشترکی بود که هم نیروهایی مثل سپاه و بسیج را فعال کرد، هم نیروهای سپاه قدس را که از چچن، عراق، پاکستان و سودان آماده داشتند تا در روز مبادا به کار بیایند.»

تلاش حکومت برای کنترل روایت‌ها

مقام ارشد دولت چهاردهم در بخش دیگری از نشست محرمانه گفت که «شلیک بدون محدودیت و بدون تشخیص، آتش زدن جاهای مختلف، و هم‌زمان قطع اینترنت و ایجاد فرصت برای مدیریت خبر» از جمله هدف‌هایی بود که حکومت برای تحمیل روایت رسمی خود به کار گرفت.

او افزود: «در نتیجه قصه را این‌طور گفتند که نیروهای آموزش‌دیده اسرائیلی به حکومت و مردم حمله کردند و اکثر کشته‌شدگان اعم از سپاه و بسیج و پلیس و مردم معترض، همه شهید اعلام شدند.»

کشتار سازمان‌یافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بین‌المللی به چالش کشیده است.