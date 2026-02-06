Friday, Feb 6, 2026

سوگ ناتمام

توانا - مادرانی که در میان انبوهی از عکس‌ها و ویدئوها، به‌دنبال فرزندان گمشده و آخرین کلماتشان پیش از مرگ می‌گردند

وحید آنلاین، فعال رسانه‌ای و خبری، با انتشار توییتی در شبکه ایکس به واقعیتی تلخ و هولناک اشاره می‌کند: مادران و خانواده‌هایی که میان انبوه هزاران عکس و ویدئو از قربانیان اعتراضات، یا به دنبال نشانی از عزیزان ناپدیدشده خود می‌گردند، یا در جست‌وجوی تلخ آخرین کلماتی هستند که پیش از مرگ از زبان فرزندانشان گفته شده است.

او از مادرانی می‌گوید که با التماس می‌خواهند فرستنده ویدیوی پیکر عزیزشان معرفی شود، فقط برای این که بتوانند از آخرین لحظات زندگی فرزندشان بپرسند.

آنچه وحید آنلاین روایت می‌کند، تنها نمونه‌ای از هزاران مادری است که می‌خواهد بداند فرزندش در آخرین لحظه چه گفت یا چه کسی بالای سرش بود، مادری که به دنبال تسلای خاطری است که در میان هق‌هق‌ها و قاب‌عکس‌های بی‌جان جستجو می‌کند؛ مادری که حالا تمام دنیایش در ثانیه‌های پایانی عمر فرزندش خلاصه شده...

ماجرای بدهی ۱۰۷ دلاری تریتا پارسی؛ روایت آرش آرامش پس از ۱۴ سال

