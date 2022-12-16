Thursday, Feb 5, 2026

صفحه نخست » روشنفکرانی که مدعی شدند خمینی انقلاب ۵۷ را از آنها دزدید

goftar5-1.jpg
پروپاگاندا تازه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در میدان ولیعصر
one9-1.jpg
امیرحاج رضایی بازیکن و مربی اسبق فوتبال و برادرزاده طیب حاج رضایی

daily16.jpg
روشنفکرانی که مدعی شدند خمینی انقلاب ۵۷ را از آنها دزدید
oholic5.jpg
در این زمان از روز به هیچ وجه لب به قهوه نزنید
daily30.jpg
ویلاهای لوکس زمین‌خواران در دل جنگل‌های شمال
goftar8.jpg
عسل راوندی، از زندگي در ایران تا عضویت در ارتش امریکا
daily.jpg
مژده شریعتمداری برادرزاده کانادا نشین حسین شریعتمداری
daily2.jpg
همجنسگرایی سوژه فیلم آخوند فیلمساز شد!

فیلم: عاقبت ارسال عکس از آلت جنسی
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
خامنه ای تا چه زمانی می‌تواند جلوی نابودی جمهوری اسلامی را بگیرد
ویدیو: توزیع کاندوم و داروهای ضروری با پهپاد

euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
goftar4.jpg
مهران غفوریان و باجناقش در کربلا
one4-1.jpg
حاج خلیل رضایی پدری که خود و ۸ فرزندش عضو سازمان مجاهدین بودند
gtv.jpg
از سینما تا سیاست، زنی که تاریخ را تغییر داد

