کیهان لندن - ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «مباشرت و همکاری با اسرائیل، آمریکا و قتل یک مأمور نیروی انتظامی» برای محمد عباسی شهروند معترض، حکم اعدام و برای فاطمه عباسی دختر وی ۲۵ سال حبس، صادر کرده است. محمد عباسی ۵۵ ساله و فاطمه عباسی ۳۴ ساله دختر وی که در ۱۷ دی ۴۰۴ و در جریان اعتراضات سراسری در ملارد بازداشت شدند متهم شده‌اند به یک سرهنگ نیروی انتظامی حمله کرده و او را به قتل رسانده‌اند.

«دادبان»، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، امروز دوشنبه ۴ اسفند خبر داد که ‎بنا بر حکم صادر شده از سوی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محمد عباسی ۵۵ ساله به اتهام «مباشرت و همکاری با اسرائیل، آمریکا و قتل یک مامور نیروی انتظامی» در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ به اعدام و فاطمه عباسی، ۳۴ ساله دختر وی و مادر یک دختر ۱۳ ساله، به اتهام معاونت در آن، به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

بر اساس ‎این گزارش، محمد عباسی و دخترش در نتیجه یک پرونده‌سازی و سناریونویسی محض از سوی دادستانی متهم شده‌اند که در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ و در جریان اعتراضات در ملارد به یک سرهنگ نیروی انتظامی حمله کرده و او را به قتل رسانده‌اند.

‎این دو شهروند در جریان تحقیقات مقدماتی و برگزاری دادگاه از دسترسی به وکیل محروم بودند و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اجازه ورود وکیل انتخابی خانواده عباسی به پرونده را نداده است.

‎مأموران برای اخذ اعترافات اجباری از این شهروند ۵۵ ساله او را از طریق تهدید جنسی نسبت به دخترش و اعمال شکنجه‌های جسمی وادار به اعتراف اجباری کرده‌اند.

‎«دادبان» همچنین گزارش داده است که این پدر و دختر، در مرگ مأمور نیروی انتظامی مورد اشاره هیچ نقشی نداشته‌اند و حتی در ویدیوی منتشرشده در دادگاه نیز از این پدر و دختر در صحنه هیچ اثری وجود ندارد.

‎به گفته این منبع آگاه، دادگاه همچنان از ورود وکیل انتخابی به پرونده جلوگیری کرده و اجازه دسترسی وکیل انتخابی به پرونده برای درخواست فرجام نسبت به رأی صادره را نمی‌دهد.