کیهان لندن - ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «مباشرت و همکاری با اسرائیل، آمریکا و قتل یک مأمور نیروی انتظامی» برای محمد عباسی شهروند معترض، حکم اعدام و برای فاطمه عباسی دختر وی ۲۵ سال حبس، صادر کرده است. محمد عباسی ۵۵ ساله و فاطمه عباسی ۳۴ ساله دختر وی که در ۱۷ دی ۴۰۴ و در جریان اعتراضات سراسری در ملارد بازداشت شدند متهم شدهاند به یک سرهنگ نیروی انتظامی حمله کرده و او را به قتل رساندهاند.
«دادبان»، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، امروز دوشنبه ۴ اسفند خبر داد که بنا بر حکم صادر شده از سوی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محمد عباسی ۵۵ ساله به اتهام «مباشرت و همکاری با اسرائیل، آمریکا و قتل یک مامور نیروی انتظامی» در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ به اعدام و فاطمه عباسی، ۳۴ ساله دختر وی و مادر یک دختر ۱۳ ساله، به اتهام معاونت در آن، به ۲۵ سال زندان محکوم شدهاند.
بر اساس این گزارش، محمد عباسی و دخترش در نتیجه یک پروندهسازی و سناریونویسی محض از سوی دادستانی متهم شدهاند که در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ و در جریان اعتراضات در ملارد به یک سرهنگ نیروی انتظامی حمله کرده و او را به قتل رساندهاند.
این دو شهروند در جریان تحقیقات مقدماتی و برگزاری دادگاه از دسترسی به وکیل محروم بودند و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اجازه ورود وکیل انتخابی خانواده عباسی به پرونده را نداده است.
مأموران برای اخذ اعترافات اجباری از این شهروند ۵۵ ساله او را از طریق تهدید جنسی نسبت به دخترش و اعمال شکنجههای جسمی وادار به اعتراف اجباری کردهاند.
«دادبان» همچنین گزارش داده است که این پدر و دختر، در مرگ مأمور نیروی انتظامی مورد اشاره هیچ نقشی نداشتهاند و حتی در ویدیوی منتشرشده در دادگاه نیز از این پدر و دختر در صحنه هیچ اثری وجود ندارد.
به گفته این منبع آگاه، دادگاه همچنان از ورود وکیل انتخابی به پرونده جلوگیری کرده و اجازه دسترسی وکیل انتخابی به پرونده برای درخواست فرجام نسبت به رأی صادره را نمیدهد.
در همین ارتباط، علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری امروز دوشنبه ۴ اسفند به وبسایت «امتداد» گفت: «روز شنبه، همکار وی برای اعلام وکالت در پرونده در مرحله فرجامخواهی به شعبه ۳۹ مراجعه داشته که به وی گفته شده که به استناد تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، امکان اعلام وکالت در پرونده را ندارید!»
علی شریفزاده اردکانی گفته محمد عباسی همراه با دخترش، فاطمه عباسی، در پرونده قتل سرهنگ دوم شاهین دهقانی کاکاوندی در ملارد بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.
او با اشاره به اعتراض وکیل تسخیری محمد عباسی و ارجاع پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کل کشور تأکید کرد: «روز شنبه، همکار ما برای اعلام وکالت در پرونده در مرحله فرجامخواهی به شعبه ۳۹ مراجعه داشته که به ایشان گفته شده که به استناد تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، امکان اعلام وکالت در پرونده را ندارید! این گفته اشتباه است. چرا که استناد به این تبصره (وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه) تنها مربوط به جرائم امنیتی در مرحله مقدماتی(دادسرا) است.»
به گفته این وکیل دادگستری؛ روز یکشنبه خودم هم شخصا به شعبه ۳۹ برای اعلام وکالت مراجعه داشتم که به من بعد از یک ساعت از شعبه گفتند که از آن جا که پرونده در شرف صدور رأی قرار دارد، امکان قبول وکالت شما وجود ندارد! به همین دلیل نیز، شعبه ۳۹ دیوان عالی کل کشور از قبول وکالت ما در پرونده، امتناع کرد.
وی با اشاره به وجود شبهات زیاد در پرونده محمد عباسی و دخترش بر اساس اظهارات خانواده متهمین اضافه کرد: «به دلیل عدم دسترسی، عملا موفق به مطالعه پرونده نشدیم.»