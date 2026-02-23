Monday, Feb 23, 2026

صفحه نخست » تعلیق پخش زنده «من و تو» پس از هشدار پلیس بریتانیا

manoto.jpgشبکه «من و تو» گزارش داد مالک ساختمان محل استقرار استودیوی این شبکه اعلام کرد پس از دریافت ابلاغیه‌ای از پلیس ضدتروریسم بریتانیا درباره وجود تهدید بالقوه از سوی جمهوری اسلامی، قصد دارد قرارداد اجاره را فسخ کند و دسترسی به محل استودیو را قطع کرده است.

این شبکه اعلام کرد که به ناچار مجبور شده است تا زمان اجرای ترتیبات جایگزین، پخش زنده برنامه‌های خود از استودیو را به طور موقت متوقف کند.

اطلاعیه فوری شبکه منوتو

قطع دسترسی به ساختمان منوتو در پی تهدید بالقوه جمهوری اسلامی

در روزهایی که ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفته است و تحولات داخلی و منطقه‌ای با سرعتی بی‌سابقه در حال وقوع‌ هستند، تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان با هدف سرکوب گزارشگری مستقل تشدید شده است.

در پی این تهدیدها، مالک ساختمان محل استقرار استودیوی من‌و‌تو اعلام کرده است که پس از دریافت ابلاغیه‌ای از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا مبنی بر وجود تهدید بالقوه علیه ما از سوی رژیم جمهوری اسلامی، قصد دارد قرارداد اجاره را فسخ کند. بر همین اساس، مالک ساختمان دسترسی ما به محل استودیو را قطع کرده است.

در نتیجه، ما ناچار شده‌ایم تا زمان اجرای ترتیبات جایگزین، پخش زنده برنامه‌های خود از استودیو را به‌طور موقت متوقف کنیم.

ما به‌صورت فعال در حال اجرای برنامه‌های اضطراری برای تداوم تولید و پخش شبکه هستیم و به‌محض فراهم شدن امکان، به‌روزرسانی‌های لازم را ارائه خواهیم کرد.

تحولات بعدی از طریق حساب‌ها و کانال‌های رسمی منوتو در شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کیوان و مرجان عباسی
پاینده ایران


عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv23-1.jpg
شلوار ملانیا ترامپ در ضیافت شام فرمانداران جنجالی شد
goftar23.jpg
تتوی خاص وزیر جنگ آمریکا خبرساز شد
one23-1.jpg
تصاویر کمتر دیده از احمد جنتی در آستانه ۱۰۰ سالگی
oholic23.jpg
با این ۷ روش بدنتان را هک کنید
tv23.jpg
فشن شوی زنان قبل از انقلاب
one23.jpg
حرکات آکروباتیک زنان موتورسوار در آموزشگاه موتورسواری
tv22-1.jpg
داریوش آشوری که با شاهزاده رضا پهلوی دیدار کرد کیست
goftar22.jpg
در مورد جاسوسان جمهوری اسلامی در گوگل چه می دانید؟

از سایت های دیگر

رسوایی بزرگ در مسابقه دختر شایسته جهان
بازگشت مردگان با کمک هوش مصنوعی
«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان
دانستنی عجیب: چرا آسانسورها آینه داخلی دارند؟

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
سوئدی جذابی که مثل آب خوردن رکورد می‌شکند و پول درمی‌آورد
goftar22-2.jpg
از نقش آفرینی در کلیپ های لس آنجلسی تا ورود به سیاست، نازنین بنیادی کیست؟‌
daily11.jpg
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر با حضور فریده قطبی (مادر فرح دیبا)
one22.jpg
اعطای دکترا افتخاری دانشگاه تهران به ریچارد نیکسون رییس جمهور آمریکا در سال۱۳۳۳
oholic22-1.jpg
رونمایی از بزرگترین فروشگاه آبی آسیا در توکیو
goftar16-1.jpg
شهردار ایرانی فرانکفورت که به مسیح علینژاد پنجاه هزار دلار پاداش داد کیست؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy