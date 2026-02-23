این شبکه اعلام کرد که به ناچار مجبور شده است تا زمان اجرای ترتیبات جایگزین، پخش زنده برنامه‌های خود از استودیو را به طور موقت متوقف کند.

اطلاعیه فوری شبکه منوتو

قطع دسترسی به ساختمان منوتو در پی تهدید بالقوه جمهوری اسلامی



در روزهایی که ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفته است و تحولات داخلی و منطقه‌ای با سرعتی بی‌سابقه در حال وقوع‌ هستند، تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان با هدف سرکوب گزارشگری مستقل تشدید شده است.



در پی این تهدیدها، مالک ساختمان محل استقرار استودیوی من‌و‌تو اعلام کرده است که پس از دریافت ابلاغیه‌ای از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا مبنی بر وجود تهدید بالقوه علیه ما از سوی رژیم جمهوری اسلامی، قصد دارد قرارداد اجاره را فسخ کند. بر همین اساس، مالک ساختمان دسترسی ما به محل استودیو را قطع کرده است.



در نتیجه، ما ناچار شده‌ایم تا زمان اجرای ترتیبات جایگزین، پخش زنده برنامه‌های خود از استودیو را به‌طور موقت متوقف کنیم.



ما به‌صورت فعال در حال اجرای برنامه‌های اضطراری برای تداوم تولید و پخش شبکه هستیم و به‌محض فراهم شدن امکان، به‌روزرسانی‌های لازم را ارائه خواهیم کرد.



تحولات بعدی از طریق حساب‌ها و کانال‌های رسمی منوتو در شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.



کیوان و مرجان عباسی

پاینده ایران