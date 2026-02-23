خبرنامه گویا - ریتوئیتهای سؤالبرانگیز ژرژ مالبرونو، نویسنده مقاله اخیر لو فیگارو همزمان با انتشار گزارش جنجالی او درباره «تلاش ناکام حسن روحانی برای کنار گذاشتن علی خامنهای» توجه بسیاری را جلب کرده است. در فضایی که اعتماد عمومی به روایتهای پشتپرده قدرت در جمهوری اسلامی بهشدت شکننده است.
وقتی نویسنده گزارشی با ادعای وقوع یک اقدام داخلی در رأس هرم قدرت، در مقاطعی مطالب چهرهای چون تریتا پارسی را بازنشر میکند، فردی که منتقدانش او را نزدیک به لابیهای جمهوری اسلامی میدانند، طبیعی است که بخشی از افکار عمومی نسبت به چارچوب تحلیلی و منابع پشتصحنه آن گزارش حساس شود.
البته ریتوئیت لزوماً به معنای تأیید کامل دیدگاهها نیست، اما در میدان جنگ روایتها، نشانهها اهمیت دارند. بهویژه آنکه همزمانی این بازنشرها با بحثهایی درباره سناریوهای فشار خارجی از جمله گزارش اخیر والاستریت ژورنال درباره بررسی گزینه «حمله محدود» از سوی دونالد ترامپ این شائبه را تقویت میکند که برخی بازیگران رسانهای در حال شکلدهی به افکار عمومی پیرامون «اصلاح از درون» در برابر «فشار از بیرون» هستند.
