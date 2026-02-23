بر اساس ویدیوها و پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، دوشنبه چهارم اسفند تجمع‌هایی در دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، فردوس کلاهدوز مشهد، سجاد مشهد، تربیت مدرس، امیرکبیر، علم و فرهنگ، شریف، تهران و الزهرا شکل گرفت.

در شماری از این دانشگاه‌ها، از جمله تهران، نیروهای بسیجی به دانشجویان حمله کردند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال، حمله بسیجیان را به دانشجویان دانشگاه تهران در دوشنبه چهار اسفند نشان می‌دهد. pic.twitter.com/UuCd9b75wB -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 23, 2026

در ویدیویی دیگر، لحظه آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران دیده می‌شود.

بر اساس ویدیوی رسیده، دوشنبه چهارم اسفند یکی از دانشجویان دانشگاه الزهرا در تهران هنگام آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی به دیگر دانشجویان می‌گوید: «جرش بده». pic.twitter.com/DZejLTxJtM -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 23, 2026

ناراحتی یک بسیجی از آتش‌زدن پرچم جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران

ویدیوی منتشرشده در خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، یک بسیجی را در دانشگاه تهران نشان می‌دهد که پرچم سوخته‌شده جمهوری اسلامی را به دست گرفته و می‌گوید: «امروز از همه خط قرمزها عبور کردند. هم به آقا فحش دادند و هم پرچم را آتش زدند.»

