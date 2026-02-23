Monday, Feb 23, 2026

صفحه نخست » آتش بر پرچم؛ خشم دانشجویان و اشک‌های یک بسیجی در روز سوم اعتراضات دانشگاهی

basij.jpgایران اینترنشنال - دانشجویان شماری از دانشگاه‌های ایران در سومین روز پیاپی تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعارهایی علیه علی خامنه‌ای و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سردادند. در دانشگاه‌های امیرکبیر، تهران و الزهرا، دانشجویان پرچم جمهوری اسلامی را آتش زدند.

بر اساس ویدیوها و پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، دوشنبه چهارم اسفند تجمع‌هایی در دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، فردوس کلاهدوز مشهد، سجاد مشهد، تربیت مدرس، امیرکبیر، علم و فرهنگ، شریف، تهران و الزهرا شکل گرفت.

در شماری از این دانشگاه‌ها، از جمله تهران، نیروهای بسیجی به دانشجویان حمله کردند.

در ویدیویی دیگر، لحظه آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران دیده می‌شود.

ناراحتی یک بسیجی از آتش‌زدن پرچم جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران

ویدیوی منتشرشده در خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، یک بسیجی را در دانشگاه تهران نشان می‌دهد که پرچم سوخته‌شده جمهوری اسلامی را به دست گرفته و می‌گوید: «امروز از همه خط قرمزها عبور کردند. هم به آقا فحش دادند و هم پرچم را آتش زدند.»

***

aliz.jpg
علی علیزاده: کشتن معترضان «تحت شرایطی» مشروع است

