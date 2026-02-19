گفتگوی «Visegrad 24» با رضا پهلوی:
مجری: موضوع اسلامیزهشدن غرب و جایگزینی جمعیتی (در کشورهای غربی)، آیا این مسئله شما را نگران میکند؟
رضا پهلوی: من سالها پیش به اروپاییها هشدار دادم که روزی این مسئله به حیاط خلوت خودشان خواهد رسید. و حالا همان اتفاق افتاده است. "شما" به عنوان مهمان وارد کشوری میشوید، اما به جای آنکه با جامعه میزبان همگون شوید و به ارزشها و فرهنگ آن احترام بگذارید، از آنها میخواهید قوانین شریعت را در اروپا اجرا کنند؟ این کشورها ممکن است خیلی زود به سرنوشت ایران دچار شوند. از این بهاصطلاح «قانون شریعت» هیچ نتیجه مثبتی حاصل نشده است.:
تیزر ویدیویی:
[Islamists] come to our countries as guests, and instead of assimilating, and respecting our values and culture, they are dictating that we should practice Sharia law?-- Visegrád 24 (@visegrad24) February 19, 2026
[The West] will end up like Iran!
says Crown Prince @PahlaviReza in an interview with V24's Stefan Tompson. pic.twitter.com/k5E7UPpkGB
مجری: کشتار اخیر در ایران بهطور استثنایی بیرحمانه بوده است.
رضا پهلوی: در تاریخ معاصر بیسابقه است.
مجری: ۳۶ هزار کشته.
رضا پهلوی: رژیمی که آنقدر مستأصل است که مردم خودش را قتلعام میکند، ناچار میشود برای انجام کارهای سرکوبگرانه بیش از ۵ هزار نیروی شبهنظامی غیرایرانی را وارد کند. موردی که رسانههای غربی دربارهاش صحبت نمیکنند.
مجری: از دولتهای غربی چه میخواهید؟
رضا پهلوی: اول، به کمک ما بیایند تا توازن قوا برقرار شود. دوم، رژیم را تحت فشار و انزوای اقتصادی قرار دهند؛ دیپلماتهایش را اخراج کنند، سفارتخانههایش را ببندند، از مسیرهای حقوقی علیه آن اقدام و مسئولانش را تحت پیگرد قرار دهند، و در نهایت یک دولت انتقالی را به رسمیت بشناسند. این پاسخی مشروع است، زیرا این رژیم در آستانه فروپاشی قرار دارد، فقط مسئله زمان است.
ویدئو کامل گفتگو:
