قبل از وارد شدن به بحث اصلی چند نکته را خدمت خوانندگان گرامی ام عرض کنم:

راستش تا به این اندازه از این که در دوران جوانی چپ بوده ام و چپ ی بوده ام که زمین تا آسمان با چپ امروزی فرق داشته است، احساس شرمندگی نمی کرده ام که این احساس -با دیدن چپ هایی که این روزها با شاهزاده رضا پهلوی به شکل هیستریک مخالفت می کنند و برای نشان دادن این مخالفت نه تنها مستقیم و غیر مستقیم از حکومت نکبت اسلامی حمایت می کنند بلکه نیمچه آبروی باقی مانده از دوران گذشته را بازیچه قرار می دهند- به حدی رسیده است که از افکار گذشته ی خودم نفرت پیدا کرده ام.

از همه بد تر این که چپ های ایرانی امروز با اَعمال و رفتارشان منافع مردم و رهایی آن ها از چنگال استبداد دینی را به هیچ گرفته اند و از این نظر هم همصف اسلامیون حاکم بر ایران و اراذل و اوباش تبلیغاتچی آن ها شده اند.

اما رویداد مونیخ و اجتماع عظیم ایرانیان در این شهر و شهرهای تورنتو و لس آنجلس که در همبستگی با مردم معترض ایران و بزرگداشت کشته شدگان دی ماه اتفاق افتاد می توانست مایه ی فخر و سربلندی همه ی ایرانیان باشد که با قرشمال بازی های چپ و مجاهدین خلق و تجزیه طلبان به جنگ مسخره ی اعداد تبدیل شد که تعداد شرکت کنندگان در تجمع مونیخ، نه طبق آمار مقامات رسمی، دویست و پنجاه هزار نفر بلکه مثلا صد هزار یا چه می دانم پنجاه هزار نفر بوده است و برای کم نشان دادن تعداد شرکت کنندگان دست به هر عمل سخیف و شرم آوری زدند که از انکار آن چه آمار رسمی ارائه می داد شروع شد و به تهمت مسخره ی راضی کردن پلیس آلمان با چند قوطی آبجو برای ارائه ی آمار بیشتر ختم شد که این ها این قدر دردناک نبود که وارد کردن خارجی ها به بازی کم شمردن ایرانیان شرکت کننده در تجمع مونیخ.

