Sunday, Feb 1, 2026

صفحه نخست » ناآفرین‌نامه: زودا که به گور خود نگونسار شوید، یوسف جاویدان

Yousef_J_Javidan.jpg

زودا که به گور خود نگونسار شوید

هر یک به تنِ آن دگر آوار شوید

با تیر قناصه دخترک را کشتید

باشد که به دادگاه احضار شوید

چون شرم نکردید ز قتل ِ زن و مرد

مرد و زنتان حقیر و آزار شوید

چون ساقه‌ی نونهال با داس زدید

باشد که برین اساس رفتار شوید

چون کَفته شد از نیزه‌تان پیکر زن

با نیزه‌ی تقدیر کنون خوار شوید

سیسَنبَر و آلاله چو پرپر کردید

پژمرده به پنجگانِ قهار شوید

∆∆∆

چون شاخه شکستید و سوسن کُشتید

باشد که به باغ خون بیدار شوید

باشد به اتاقی که پر از گُل باشد

عکس گُلِ خونبار، گرفتار شوید

هر روز نشینید و به هر سو نگرید

بر دیدن ِ عکس ِ خفته ناچار شوید

بر چهره‌ی سرْ-شکُفته چشم اندازید

شرمنده‌ی مادر ِ دل‌آزار شوید

باشد که نشان ز نسلتان محو شود

نابوده شوید، عبرت ِ اعصار شوید

چون پیکر ِ نوجوان به تیغ آزردید

در پنجه‌ی تاریخ گرفتار شوید

اینسان که شما پرده دریدید، بدان

رسوای زمین و هفت پرگار شوید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دل‌آزار: دل آزرده

سرْ-شکُفته: سر شکافته

هفت پرگار: آسمان

قناصه در اینجا بدون تشدید تلفظ می‌شود

در این روزهای اهریمنی، رضا فرمند
«من به این آزادی مشکوکم»؛ بیضایی و نقد آزادیِ نمایشی، فرید دهدزی

