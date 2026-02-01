Sunday, Feb 1, 2026

صفحه نخست » در این روزهای اهریمنی، رضا فرمند

Reza_Farmand_2.jpg

پویاترین، پاکبازترین جوانان ایران را
کین‌توزانه به رگبار بسته‌اند
و پیکرهای خونین‌شان را در خیابان‌ها و میدان‌ها
در چشم مردمان گسترده‌اند تا هراس را همگانی کنند

این جانیان سربازان ساده‌ی دین‌اند
فرماندهان‌شان در میان قدیسانی‌ست
که شمشیرشان را با ایمان‌شان تیز می‌کرد‌ه‌اند

*

ما انسانیم!
ما آفریدگار راستین واژ‌ها، باورها و خداوندان‌ایم
ما نمی‌توانیم با قدیسانی زندگی کنیم
که کسب و کارشان کشتن و مردن بود
مردگانی که هنوز از سازه‌ی طلایی‌شان
هر زمان که بخواهند بیرون می‌آیند
فرزندان این سرزمین اهورایی را
چون نیاکان‌شان به خاک و خون می‌کشند
و دوباره گردن‌کشانه به آرامگاه‌‌شان برمی‌گردند

*
اکنون
دوزخ‌هایی از نفرت
از خون این زنان و مردان پاک
چون گردباد برمی‌خیزد
توفان‌هایی که سوخت خود را دارند
و با هوش آتشین خود می‌چرخند
*
دیگر بس است
ما نمی‌توانیم با زامبی‌ها همزیستی کنیم
*
در این‌ روزهای اهریمنی
دراین روزهای سیاه
سخت دلتنگ راستی و روشنایی زرتشت‌ام
*
رضا فرمند

مطلب قبلی...
wrest.jpg
جمهوری اسلامی در جنگ با قهرمانانش، ایزابل وینسنت و بنجامین واینتال
مطلب بعدی...
Yousef_J_Javidan.jpg
ناآفرین‌نامه: زودا که به گور خود نگونسار شوید، یوسف جاویدان

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily16.jpg
تینا قاضی مراد سردبیر خبری شبکه منوتو
one1.jpg
تخریب اموال عمومی توسط شورشیان ۵۷
newsoholic10.jpg
تصاوير کمتر ديده شده از ايران
goftar1.jpg
وضعیت مرز بازرگان بعد از تهدید امریکا به حمله
daily8.jpg
آلبوم نایاب عکسهای کلکسیونی شاهنشاه سال 1950 در امریکا توسط "آلفرد آیزنشتد" عکاس امریکایی
goftar31.jpg
حرکات عراقچی مشابه دیکتاتور تهران در دیدار همتای ترکیه ای
daily30.jpg
تصاویر دیده نشده از دیدار امیر بحرین از ایران در سال ۱۹۷۱
one31.jpg
تجمع عرازش حکومتی در اعتراض به تروریستی نامیدن سپاه مقابل سفارت فرلنسه

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: بیلاخ خامنه ای به پزشکیان
دوران محمدرضاشاهی؛ درآمد هر ایرانی هزار دلار
پشت پرده معامله‌ احتمالي ترامپ با جمهوری
دوران محمدرضاشاهی؛ درآمد هر ایرانی هزار دلار

پر بیننده ترین ها



naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
goftar30-2.jpg
ابراز همدردی ایرانیان در تورین ایتالیا با کشتار دی ماه
one30.jpg
حواشی گفتگوی سی ان ان با محمدباقر قالیباف

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy