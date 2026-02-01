پویاترین، پاکبازترین جوانان ایران را

کین‌توزانه به رگبار بسته‌اند

و پیکرهای خونین‌شان را در خیابان‌ها و میدان‌ها

در چشم مردمان گسترده‌اند تا هراس را همگانی کنند



این جانیان سربازان ساده‌ی دین‌اند

فرماندهان‌شان در میان قدیسانی‌ست

که شمشیرشان را با ایمان‌شان تیز می‌کرد‌ه‌اند

*

ما انسانیم!

ما آفریدگار راستین واژ‌ها، باورها و خداوندان‌ایم

ما نمی‌توانیم با قدیسانی زندگی کنیم

که کسب و کارشان کشتن و مردن بود

مردگانی که هنوز از سازه‌ی طلایی‌شان

هر زمان که بخواهند بیرون می‌آیند

فرزندان این سرزمین اهورایی را

چون نیاکان‌شان به خاک و خون می‌کشند

و دوباره گردن‌کشانه به آرامگاه‌‌شان برمی‌گردند

*

اکنون

دوزخ‌هایی از نفرت

از خون این زنان و مردان پاک

چون گردباد برمی‌خیزد

توفان‌هایی که سوخت خود را دارند

و با هوش آتشین خود می‌چرخند

*

دیگر بس است

ما نمی‌توانیم با زامبی‌ها همزیستی کنیم

*

در این‌ روزهای اهریمنی

دراین روزهای سیاه

سخت دلتنگ راستی و روشنایی زرتشت‌ام

*

رضا فرمند