رژیم ایران کشتی‌گیران برجسته‌ی حامی معترضان را اعدام می‌کند؛ هزاران نفر به خیابان‌ها می‌آیند

https://nypost.com/2026/01/28/world-news/iran-regime-targeting-athletes-and-coaches-who-join-protests/

نویسندگان: ایزابل وینسنت و بنجامین واینتال - ترجمه لادن بازرگان

کشتی‌گیران و بدن‌سازان برجسته در ایران به دلیل محکوم کردن جنایات رژیم حاکم، هدف اعدام قرار گرفته‌اند.

با شدت گرفتن اعتراض‌ها در سراسر ایران در اوایل این ماه، علیرضا نجاتی، کشتی‌گیر المپیک، پیامی را برای بیش از ۷۸ هزار دنبال‌کننده‌اش در اینستاگرام منتشر کرد که بنا بر اطلاعات به‌دست‌آمده توسط «نیویورک پست»، دو روز بعد به بازداشت خشونت‌آمیز، شکنجه و زندانی شدن او انجامید.

این قهرمان ۲۷ ساله‌ی کشتی فرنگی در استوری اینستاگرام خود در ۷ ژانویه نوشت: «برای همه آخر هفته‌ای زیبا، پر از موفقیت و انرژی خوب آرزو می‌کنم. این پایان است.»

اگرچه این پیام در ظاهر بی‌ضرر به نظر می‌رسد، اما به گفته‌ی مخالفان ایرانی، برای رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، با توجه به درگیری‌های فعلی دارای بار معنایی خطرناکی است؛ چرا که به‌عنوان «سیگنالی سیاسی» برای تشویق معترضان به تشدید اعتراض‌ها علیه دولت تعبیر می‌شود.

لادن بازرگان، مدیر ائتلاف علیه توجیه‌گران رژیم اسلامی ایران (AAIRIA) ــ یک سازمان غیرانتفاعی متشکل از زندانیان سیاسی پیشین ایران و خانواده‌هایشان ــ این‌طور می‌گوید: «در ظاهر، این جمله کاملاً بی‌خطر است و دقیقاً نکته همین‌جاست. در ایران امروز هر اشاره‌ای به پایان، جمع‌بندی یا گذار می‌تواند انقلابی تلقی شود؛ زیرا رژیم در وضعیت پارانویا و هراس شدید قرار دارد.»

به گفته‌ی «ایران اینترنشنال»، یک رسانه‌ی مستقل فارسی‌زبان مستقر در لندن، این پارانویا به موجی از بازداشت‌ها، حبس‌‌های طولانی‌مدت و حتی اعدام شمار زیادی از چهره‌های ورزشی توسط مقامات رژیم منجر شده است.

بازرگان افزود: «کشتی‌گیران و بدن‌سازان از محبوب‌ترین قهرمانان ورزشی کشورند و اغلب ده‌ها هزار دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی دارند؛ موضوعی که تهدیدی برای اقتدار روحانیون حاکم به شمار می‌رود.»

نیما فر، فعال حقوق بشر، از نهادهای بین‌المللی ورزشی ــ از جمله کمیته‌ی بین‌المللی المپیک ــ خواست تا بازداشت‌ها و اعدام‌هایی را محکوم کنند که به گفته‎‌ی او «باشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و تشک‌های کشتی ایران را به شکارگاه‌های یک دیکتاتوریِ وحشت‌زده از قهرمانان خودش تبدیل کرده است.» او این اظهارات را در پستی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

یک روز پس از انتشار این گزارش در «نیویورک پست»، کمیته‌ی بین‌المللی المپیک بیانیه‌ای صادر کرد: «در این مقطع، به‌طور ویژه نگران وضعیت ورزشکاران ایرانیِ تحت تأثیر رویدادهای جاری در کشورشان هستیم ــ همان‌گونه که نگران همه‌ی ورزشکارانی هستیم که در دیگر نقاط جهان با درگیری‌ها و تراژدی‌ها روبه‌رو هستند. متأسفانه به دلیل دوقطبی‌شدن روزافزون شرایط جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، گزارشات بیشتری با این مضمون به دست ما می‌رسد.»

به گفته‌ی مخالفان ایرانی و گروه‌های حقوق بشری، از زمان آغاز اعتراض‌ها در پی تورم افسارگسیخته در اواخر دسامبر، بین ۶ هزار تا ۳۶ هزار معترض توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. گزارش دقیق شمار قربانیان دشوار است، زیرا رژیم اینترنت و دیگر راه‌های ارتباطی را در کشور قطع کرده است.

در ۹ ژانویه، همان روزی که نجاتی بازداشت شد، نیروهای امنیتی شهاب فلاح‌پور، کشتی‌گیر ۱۹ ساله، را در جریان اعتراض‌های خیابانی در شهر اندیمشک در جنوب‌غربی کشور کشتند. ایران اینترنشنال به نقل از منابعی نوشت که او از سوی تک‌تیراندازی از روی پشت‌بام هدف قرار گرفته بود. پیکر فلاح‌پور سه روز بعد، بامداد ۱۲ ژانویه حدود ساعت ۴ صبح، بدون برگزاری مراسم تشییع و تنها با حضور والدینش ــ «تحت نظارت نیروهای دولتی» ــ به خاک سپرده شد.