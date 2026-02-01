رژیم ایران کشتیگیران برجستهی حامی معترضان را اعدام میکند؛ هزاران نفر به خیابانها میآیند
https://nypost.com/2026/01/28/world-news/iran-regime-targeting-athletes-and-coaches-who-join-protests/
نویسندگان: ایزابل وینسنت و بنجامین واینتال - ترجمه لادن بازرگان
کشتیگیران و بدنسازان برجسته در ایران به دلیل محکوم کردن جنایات رژیم حاکم، هدف اعدام قرار گرفتهاند.
با شدت گرفتن اعتراضها در سراسر ایران در اوایل این ماه، علیرضا نجاتی، کشتیگیر المپیک، پیامی را برای بیش از ۷۸ هزار دنبالکنندهاش در اینستاگرام منتشر کرد که بنا بر اطلاعات بهدستآمده توسط «نیویورک پست»، دو روز بعد به بازداشت خشونتآمیز، شکنجه و زندانی شدن او انجامید.
این قهرمان ۲۷ سالهی کشتی فرنگی در استوری اینستاگرام خود در ۷ ژانویه نوشت: «برای همه آخر هفتهای زیبا، پر از موفقیت و انرژی خوب آرزو میکنم. این پایان است.»
اگرچه این پیام در ظاهر بیضرر به نظر میرسد، اما به گفتهی مخالفان ایرانی، برای رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله علی خامنهای، با توجه به درگیریهای فعلی دارای بار معنایی خطرناکی است؛ چرا که بهعنوان «سیگنالی سیاسی» برای تشویق معترضان به تشدید اعتراضها علیه دولت تعبیر میشود.
لادن بازرگان، مدیر ائتلاف علیه توجیهگران رژیم اسلامی ایران (AAIRIA) ــ یک سازمان غیرانتفاعی متشکل از زندانیان سیاسی پیشین ایران و خانوادههایشان ــ اینطور میگوید: «در ظاهر، این جمله کاملاً بیخطر است و دقیقاً نکته همینجاست. در ایران امروز هر اشارهای به پایان، جمعبندی یا گذار میتواند انقلابی تلقی شود؛ زیرا رژیم در وضعیت پارانویا و هراس شدید قرار دارد.»
به گفتهی «ایران اینترنشنال»، یک رسانهی مستقل فارسیزبان مستقر در لندن، این پارانویا به موجی از بازداشتها، حبسهای طولانیمدت و حتی اعدام شمار زیادی از چهرههای ورزشی توسط مقامات رژیم منجر شده است.
بازرگان افزود: «کشتیگیران و بدنسازان از محبوبترین قهرمانان ورزشی کشورند و اغلب دهها هزار دنبالکننده در شبکههای اجتماعی دارند؛ موضوعی که تهدیدی برای اقتدار روحانیون حاکم به شمار میرود.»
نیما فر، فعال حقوق بشر، از نهادهای بینالمللی ورزشی ــ از جمله کمیتهی بینالمللی المپیک ــ خواست تا بازداشتها و اعدامهایی را محکوم کنند که به گفتهی او «باشگاهها، ورزشگاهها و تشکهای کشتی ایران را به شکارگاههای یک دیکتاتوریِ وحشتزده از قهرمانان خودش تبدیل کرده است.» او این اظهارات را در پستی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
یک روز پس از انتشار این گزارش در «نیویورک پست»، کمیتهی بینالمللی المپیک بیانیهای صادر کرد: «در این مقطع، بهطور ویژه نگران وضعیت ورزشکاران ایرانیِ تحت تأثیر رویدادهای جاری در کشورشان هستیم ــ همانگونه که نگران همهی ورزشکارانی هستیم که در دیگر نقاط جهان با درگیریها و تراژدیها روبهرو هستند. متأسفانه به دلیل دوقطبیشدن روزافزون شرایط جهانی که در آن زندگی میکنیم، گزارشات بیشتری با این مضمون به دست ما میرسد.»
به گفتهی مخالفان ایرانی و گروههای حقوق بشری، از زمان آغاز اعتراضها در پی تورم افسارگسیخته در اواخر دسامبر، بین ۶ هزار تا ۳۶ هزار معترض توسط نیروهای امنیتی کشته شدهاند. گزارش دقیق شمار قربانیان دشوار است، زیرا رژیم اینترنت و دیگر راههای ارتباطی را در کشور قطع کرده است.
در ۹ ژانویه، همان روزی که نجاتی بازداشت شد، نیروهای امنیتی شهاب فلاحپور، کشتیگیر ۱۹ ساله، را در جریان اعتراضهای خیابانی در شهر اندیمشک در جنوبغربی کشور کشتند. ایران اینترنشنال به نقل از منابعی نوشت که او از سوی تکتیراندازی از روی پشتبام هدف قرار گرفته بود. پیکر فلاحپور سه روز بعد، بامداد ۱۲ ژانویه حدود ساعت ۴ صبح، بدون برگزاری مراسم تشییع و تنها با حضور والدینش ــ «تحت نظارت نیروهای دولتی» ــ به خاک سپرده شد.
به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، یاشار سلطانیراد، ستارهی نوظهور ۲۶ سالهی کشتی نیز در جریان اعتراضهای ۹ ژانویه در تهران با شلیک گلوله کشته شد. این سازمان همچنین اعلام کرد که مجید جلیلیان، ورزشکار ۳۹ ساله کراسفیت و پدر یک کودک خردسال، در همان روز در تهران بهشدت توسط نیروهای امنیتی مورد ضربوشتم قرار گرفت و با شلیک گلوله جان باخت.
بر اساس گزارش ایران اینترنشنال و پستهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، صالح محمدی، کشتیگیر برجستهی ۱۹ سالهی اهل قم، در ۱۵ ژانویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و اکنون با خطر اعدام روبهروست.
بنا بر گزارش ایران اینترنشنال، بابک شادگان، پزشک و رئیس کمیسیون پزشکی اتحادیهی جهانی کشتی، روز چهارشنبه از ایران خواست نجاتی را آزاد کند. اتحادیهی جهانی کشتی نهاد بینالمللی ناظر بر کشتی آماتور است. شادگان به «نیویورک پست» گفت که این موضعگیری بازتاب «دیدگاههای شخصی من بهعنوان پزشک ورزشی» است و نظر رسمی اتحادیهی جهانی کشتی محسوب نمیشود.
سردار پاشایی، مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران و قهرمان جهان، به «نیویورک پست» گفت: «در کمتر از ۱۰ روز، رژیم ایران بیش از ۳۰ ورزشکار را در سراسر کشور با شلیک گلوله کشته است. جوانترین قربانی فقط ۱۵ سال دارد. قربانیان شامل ورزشکاران جوان، قهرمانان ملی، مربیان و داوران بینالمللی بودند... تکتک آنها با گلوله کشته شدند.»
نجاتی که طی سالهای اخیر سه مدال برنز و یک مدال طلا در رقابتهای بینالمللی کشتی به دست آورده، بهعنوان معترضی شناختهشده برای نیروهای امنیتی ایران محسوب میشد.
او در پستی اخیر در شبکههای اجتماعی نوشت: « میتوانستم مثل بقیهی ورزشکاران سرم را پایین بیندازم و فقط به ورزشم برسم. اما نتوانستم ساکت بمانم. در ذهنم با همه کسانی که ظلم کردند و حق را ناحق کردند، در جنگ بودم و نمیتوانستم خاموش بمانم.»
در سال ۲۰۲۰، جمهوری اسلامی کشتیگیر قهرمان، نوید افکاری را، پس از اتهام قتل یک مأمور امنیتی در جریان اعتراضهای سال ۲۰۱۸ اعدام کرد. افکاری با وجود درخواستها از دولت ایران برای عفو او ــ از جمله درخواست از رئیسجمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ و کمیتهی بینالمللی المپیک ــ اعدام شد.
بازرگان در پایان به «نیویورک پست» گفت: «این اعدامها و بازداشتها ربطی به قانون یا نظم ندارند. بلکه هدف آنها ارعاب است؛ میخواهند این پیام را به مردم بدهند که هیچکس ــ حتی قهرمانان ملی ــ اگر جمهوری اسلامی را به چالش بکشند، از مجازات در امان نیستند.»