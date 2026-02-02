خبرگزاری فارس خبر دستور پزشکیان برای آغاز مذاکرات با آمریکا را حذف کرد

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، که صبح دوشنبه به نقل از یک منبع در دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود مسعود پزشکیان دستور آغاز مذاکرات با آمریکا را صادر کرده است؛ بدون توضیحی این خبر را از خروجی خود حذف کرد.

پزشکیان دستور آغاز مذاکرات با آمریکا را صادر کرد

فارس - بنا بر اعلام یک منبع آگاه در دولت رئیس‌جمهور دستور آغاز مذاکرات را صادر کرده است.

یک منبع آگاه در دولت به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس خبر داد که رئیس جمهور دستور آغاز مذاکرات را صادر کرده است. بر اساس این اطلاعات؛ ایران و آمریکا در چهارچوب موضوع هسته‌ای مذاکره خواهند کرد.

در همین زمینه:

محمدعلی جنت خواه: دلیل اینکه اعتراضات مردم در دوران دولت های اصلاح طلبان (روحانی و پزشکیان) خونین تر شده و در زمان اصولگرایان (رییسی) شدت خونین بودن کمتری داشته

اینه که اصلاح طلبان در دولت های خودشان با بسیج رسانه ای و همراهی و شامورتی بازی و اداهای دروغین، مسیر سرکوب خونین و عبور ازش رو هموار تر می‌کنند.