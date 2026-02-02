ایران اینترنشنال - رضا پهلوی در پیامی در شکبه ایکس نوشت: «ایرانیان خارج از کشور و همه آزادی‌خواهان جهان، ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن)، روز جهانی اقدام در همبستگی با انقلاب شیر و خورشید ایران است؛ روزی برای حضور در خیابان‌ها و واداشتن جامعه بین‌المللی به برداشتن گام‌های فوری و عملی در حمایت از مردم ایران.»

او با اشاره به مطالبات مطرح‌شده، اعلام کرد: «شش خواسته ما کاملا روشن است.»

رضا پهلوی این خواسته‌ها را «برچیدن دستگاه سرکوب رژیم و حفاظت از جان مردم ایران، قطع کامل منابع مالی رژیم، تضمین دسترسی آزاد مردم ایران به اینترنت و ارتباطات، اخراج دیپلمات‌های رژیم و پیگرد قضایی جنایتکاران آن، آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی و آمادگی برای به‌رسمیت شناختن یک دولت انتقالی مشروع برای هدایت ایران به‌سوی دموکراسی» عنوان کرد.

او در بخش دیگری از پیام خود مراکز اصلی تجمع‌ها را «مونیخ، لس‌آنجلس و تورنتو» اعلام کرد و افزود: «اگر امکان سفر ندارید، در شهر محل زندگی خود به اعتراضات بپیوندید و صدای ایران باشید.»

رضا پهلوی همچنین با اشاره به وضعیت داخل ایران نوشت: «حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی تلاش کرده است با کشتار و خشونت افسارگسیخته، اراده ملت ما را در هم بشکند، اما شکست خورده است.»

او افزود: «این تروریست‌های مهاجم و بیگانه با ایران، ده‌ها هزار ایرانی شجاع را به خاک و خون کشیده‌اند و برای پنهان کردن جنایاتشان اینترنت را قطع کرده‌اند.»

او در ادامه تاکید کرد: «با این حال، مردم ایران همچنان در برابر گلوله‌ها ایستاده‌اند و فریاد آزادی و عشق به میهن سر می‌دهند. دوران ترس به پایان رسیده و دوران آزادی نزدیک است. ایرانیان برخاسته‌اند.»

رضا پهلوی در پایان خطاب به حامیان آزادی ایران نوشت شنبه ۲۵ بهمن، «در همبستگی با مردم ایران به پا خیزید. همبستگی شما اهمیت دارد. وقتی متحد می‌ایستیم، دولت‌ها ناچار به شنیدن می‌شوند. تاریخ، کسانی را که در کنار مردم ایران ایستادند، به یاد خواهد سپرد».