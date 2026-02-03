Tuesday, Feb 3, 2026

صفحه نخست » توجیه منوچهر هادی، کارگردان حکومتی برای شرکت در جشنواره خونین فجر

daily3-2.jpg
واکنش هنرمندان به توهین مجری شبکه افق

goftar3-1.jpg
توجیه منوچهر هادی، کارگردان حکومتی برای شرکت در جشنواره خونین فجر
daily3-2.jpg
واکنش هنرمندان به توهین مجری شبکه افق
one3-2.jpg
پایگاه جزیره دیگو گارسیا محل استقرار بمب افکن های بی ۲ و بی ۵۲
oholic3.jpg
عکس هايی كه به راحتی جوايز را مال خود كردند
daily3-1.jpg
سهیلا عارف قابله نظام و دختر پزشک خمینی
goftar3.jpg
ازدحام در مرز ایران و کردستان عراق بعد از تهدید ترامپ به حمله
goftar2.jpg
اوضاع به ظاهر عادی پایتخت
one2-1.jpg
ژست های بازیگران حکومتی در فیلمی به کارگردانی یک آخوند در جشنواره فجر

goftar2-1.jpg
سهراب پورناظری؛ از تولد در خانواده‌ای هنری تا تحریم جشنواره فجر ۱۴۰۴
naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
goftar6-1.jpg
محسن تنابنده بازیگری که خطبه عقدش را محمد خاتمی خواند

