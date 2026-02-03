ایران اینترنشنال - پس از حمله شجاع خلیل‌زاده، کاپیتان تراکتور، به افرادی که از سکوت فوتبالیست‌ها در قبال کشتار مردم ایران و شادی‌های اغراق‌آمیز پس از گل او اعتراض کرده بودند، آخوند رسول برگی، عضو شورای شهر تبریز، به‌دلیل «موضع گیری‌های آگاهانه و مسئولانه» خلیل‌زاده از مدافع تراکتور تقدیر کرد.



برگی در متن نامه‌اش به خلیل‌زاده نوشت: «بی‌تردید، ورزشکاران شاخص و محبوب، به‌ویژه کاپیتان یک تیم ریشه‌دار مردمی همچون تراکتور، از جایگاهی اثرگذار در میان جوانان و افکار عمومی برخوردارند و نوع نگاه و سخنان آنان می‌تواند در مسیر آگاهی‌بخشی، نقش‌آفرین باشد. بیان مشکلات مردم و توجه دادن افکار عمومی به مطالبات واقعی جامعه، زمانی که با تعهد، عقلانیت و توجه به منافع ملی همراه باشد، اقدامی شایسته و قابل تقدیر است.»



خلیل‌زاده در واکنش به اعتراض مردم نسبت به شادی‌های اغراق‌آمیز پس از گل او در میانه انقلاب ملی ایرانیان که با کشته شدن دست‌کم ۳۶۵۰۰ نفر به‌دست جمهوری اسلامی همراه بوده، گفت: «خوشحالی من برای جام باشگاه‌ها بود. یکسری رفتند آن‌ور آب می‌گویند لنگش کن. شما پدر و مادر و خانواده‌ات را بفرست داخل خیابان.»