صفحه نخست » خبر فوری: سرنگونی پهپاد ایرانی در دریای عرب توسط ارتش آمریکا

pahbad.jpgیورونیوز - ارتش ایالات متحده به طور رسمی اعلام کرد که یک پهپاد متعلق به ایران را در آب‌های دریای عرب هدف قرار داده و سرنگون کرده است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که حضور نظامی آمریکا در منطقه برای مقابله با تهدیدات هوایی و تامین امنیت مسیرهای کشتیرانی افزایش یافته و تنش‌ها میان واشنگتن و تهران وارد فاز جدیدی شده است.

فرمانده سنتکام: تداوم تهدیدات ایران در آب‌های بین‌المللی تحمل نخواهد شد

ژنرال برد کوپر، فرمانده سنتکام در واکنش به حوادث اخیر تاکید کرد که ایجاد مزاحمت و تهدیدهای مداوم ایران در آب‌ها و فضای هوایی بین‌المللی دیگر قابل تحمل نخواهد بود. در همین راستا، کاپیتان تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، جزئیات دو تقابل نظامی امروز را تشریح کرد. طبق این گزارش، در تاریخ ۳ فوریه، یک جنگنده اف‌۳۵سی F-35C آمریکایی پس از آنکه یک پهپاد شاهد-۱۳۹ ایرانی با حالتی تهاجم به‌سمت ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن در دریای عرب حرکت کرد، آن را سرنگون کرد.

این ناو در فاصله ۵۰۰ مایلی سواحل جنوبی ایران مستقر بود و پهپاد مذکور باوجود تلاش‌های آمریکا برای تنش‌زدایی، به پیشروی خود ادامه داده بود. در این حادثه به نیروها و تجهیزات آمریکایی آسیبی نرسید.

