Tuesday, Feb 3, 2026

صفحه نخست » پیشبینی جنجالی ایلان ماسک: در آینده نه کار لازم است، نه پول

musk.jpgویژه خبرنامه گویا

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، در تازه‌ترین اظهارات خود پیش‌بینی کرده است که طی ۱۰ تا ۲۰ سال آینده «کار» دیگر یک ضرورت نخواهد بود و «پول» نیز اهمیت خود را از دست خواهد داد؛ آینده‌ای که به‌گفته او به‌واسطهٔ هوش مصنوعی و ربات‌ها شکل می‌گیرد. ماسک انسان‌های آینده را به‌طور استعاری به «کشاورزان سبزیجات» تشبیه می‌کند؛ افرادی که نه از سر اجبار، بلکه از روی علاقه کار می‌کنند.

ماسک این دیدگاه را در نشست سرمایه‌گذاری آمریکا-عربستان در واشنگتن مطرح کرد و گفت داشتن شغل در آینده شبیه انتخاب میان خرید سبزی از فروشگاه یا کاشتن آن در حیاط خانه خواهد بود: کاشتن سخت‌تر است، اما بعضی‌ها چون دوست دارند، این کار را انجام می‌دهند. به باور او، کار به فعالیتی شبیه ورزش یا بازی ویدئویی تبدیل می‌شود.

به‌گفتهٔ ماسک، تحقق این آینده نتیجه ورود میلیون‌ها ربات به نیروی کار خواهد بود که موجی از بهره‌وری بی‌سابقه ایجاد می‌کنند. او که دارایی‌اش صدها میلیارد دلار برآورد می‌شود، می‌کوشد تسلا را از یک شرکت خودروسازی به بازیگری محوری در جهان رباتیک و هوش مصنوعی تبدیل کند و حتی مدعی است که ۸۰ درصد ارزش آیندهٔ تسلا از ربات‌های انسان‌نمای «آپتیموس» خواهد آمد؛ ربات‌هایی که با وجود وعده‌های مکرر، هنوز با تأخیرهای جدی تولید مواجه‌اند.

ماسک همچنین پیش‌بینی کرده است که در یک دههٔ آینده، ربات‌ها از نظر تعداد از جراحان انسانی پیشی خواهند گرفت و کیفیت خدمات پزشکیِ مبتنی بر هوش مصنوعی از سطح خدماتی که امروز بالاترین مقامات حکومتی دریافت می‌کنند نیز فراتر خواهد رفت. او معتقد است این تحول، عمر انسان‌ها را نیز به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

در نگاه ماسک، مرگ صرفاً یک «مشکل برنامه‌نویسی» است. او مدعی است که انسان‌ها «از پیش برای مردن برنامه‌ریزی شده‌اند» و با تغییر این برنامه، می‌توان به عمر بسیار طولانی، و حتی نوعی جاودانگی، دست یافت؛ ادعایی که بیش از آن‌که مبتنی بر شواهد علمی باشد، به حوزهٔ خیال‌پردازی‌های فناورانه نزدیک است.

با این حال، بسیاری این آیندهٔ اتوماتیک را نه یک آرمان‌شهر، بلکه کابوسی اجتماعی می‌دانند؛ به‌ویژه در شرایطی که هوش مصنوعی از هم‌اکنون باعث حذف مشاغل ابتدایی شده و به رکود درآمدی و بحران اشتغال، به‌خصوص برای نسل جوان، دامن زده است. با وجود این، ماسک اصرار دارد که در دنیای آینده «پول مسئله‌ای نخواهد بود».

او برای توضیح دیدگاه خود به رمان‌های علمی‌-تخیلی «فرهنگ» نوشتهٔ ایان ام. بنکس اشاره می‌کند؛ جهانی پسافقر که در آن پول و شغل سنتی وجود ندارد و هوش‌های مصنوعی فوق‌پیشرفته همه‌چیز را اداره می‌کنند. ماسک می‌گوید اگر پیشرفت هوش مصنوعی و رباتیک ادامه یابد، پول در نهایت بی‌معنا خواهد شد.

ماسک در کنفرانس Viva Technology 2024 از ایدهٔ «درآمد همگانی بالا» سخن گفت؛ مفهومی مشابه «درآمد پایهٔ همگانی» که از سوی مدیرعامل OpenAI نیز مطرح شده است. با این حال، ماسک هیچ توضیح روشنی دربارهٔ سازوکار اجرایی چنین سیستمی ارائه نکرد و صرفاً ادعا کرد که در آینده کمبودی در کالا و خدمات وجود نخواهد داشت.

در نهایت، پرسش بنیادین‌تری مطرح می‌شود: اگر ماشین‌ها همه‌چیز را بهتر از انسان انجام دهند، معنای زندگی انسانی چه خواهد بود؟ پژوهشگران یادآور می‌شوند که انسان‌ها بخش بزرگی از هویت و روابط اجتماعی خود را از کار می‌گیرند. خود ماسک نیز اذعان کرده است که در چنین آینده‌ای، مسئلهٔ اصلی «معنا» خواهد بود و شاید تنها نقش انسان، معنا بخشیدن به هوش مصنوعی باشد.

مطلب قبلی...
22.jpg
تقدیر شورای شهر تبریز از خلیل شجاع زاده
مطلب بعدی...
111.jpg
پاسخ ترامپ به نامه یک دادخواه ایرانی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar3-1.jpg
توجیه منوچهر هادی، کارگردان حکومتی برای شرکت در جشنواره خونین فجر
daily3-2.jpg
واکنش هنرمندان به توهین مجری شبکه افق
daily3-1.jpg
سهیلا عارف قابله نظام و دختر پزشک خمینی
oholic3.jpg
عکس هايی كه به راحتی جوايز را مال خود كردند
one3-2.jpg
پایگاه جزیره دیگو گارسیا محل استقرار بمب افکن های بی ۲ و بی ۵۲
goftar3.jpg
ازدحام در مرز ایران و کردستان عراق بعد از تهدید ترامپ به حمله
goftar2.jpg
اوضاع به ظاهر عادی پایتخت
one2-1.jpg
ژست های بازیگران حکومتی در فیلمی به کارگردانی یک آخوند در جشنواره فجر

از سایت های دیگر

فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آشنایی
روزی که ونزوئلایی‌ها قصد ترور نیکسون را داشتند
کاریکاتور: عذاب الهی های لس آنجلسی
از فروشگاهفروشگاه پرچم شیر و خورشید دیدن کنید

پر بیننده ترین ها



goftar2-1.jpg
سهراب پورناظری؛ از تولد در خانواده‌ای هنری تا تحریم جشنواره فجر ۱۴۰۴
naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
goftar6-1.jpg
محسن تنابنده بازیگری که خطبه عقدش را محمد خاتمی خواند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy