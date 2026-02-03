Tuesday, Feb 3, 2026

صفحه نخست » یکی بود، پنجاه هزار نفر نبود!

hkh.jpg

هادی خرسندی - ویژه خبرنامه گویا

.

یکی بود، یکی نبود

زیر گنبد کبود

پیرزن تیر خورده بود

پیرمرد تیر خورده بود

.

این خانم آموزگار

اون آقا مغازه دار

این جوان دنبال کار

همه تیر خورده بودند

.

خانمی دنبال دخترش میگشت

«ستاره مون رفته بود تظاهرات»

.

این آقا در میون جنازه ها

پسرش گم شده بود

فیلمشو دیده بودیم

.

کجایی سپهر بابا کجائی؟

نه سپهر اینجا نیست

ستاره م اونجا نیست

.

یک ستاره، یک سپهر

ده ستاره، ده سپهر

صد ستاره، صد سپهر

ده هزار

بیست هزار

سی هزار

چهل هزار

پنجاه هزار

.

همه دخترا ستاره

همه پسرا سپهر

همه ی زنا ستاره

همه ی مردا سپهر

زن حامله ستاره

مرد شصت ساله سپهر

.

این جوان گلوله خورده به سرش

در کجا؟

روی تخت کلینیک!

در حال پانسمان پاش!

.

نرسه جیغ کشیده بود

دکتره داد زده بود

پاسداره گفته خفه

دوست دارین دوتائیتونو بفرستم پیش اون؟

.

زار و زار گریه میکردن دکترا

همه شون زار میزدن پرستارا

.

چش شده این دختره؟

شاهرگشو تیغ کشیدن

وسط تظاهرات؟

نه. رفته بود گل بخره، تولد مادرشه

مادرش خبر داره؟

مادرش کشته شده.

.

آقا این عکسو ببین

میتونی لطف کنی جنازه شو پیدا کنی؟

نامزدمه

من چشام ساچمه ایه، دید ندارم

.

آقا من بیشتر ازین پول ندارم!

-نمیشه .... بیشتر ازینا تیر زدیم

تازه نصفشو آوردیم تو حساب

پول ندین، جنازه نیست!

.

یکی بود یکی نبود

زیر اون گنبد خون

پیرمرد نشسته بود

رکورد جنایتو شکسته بود

نور اسلام تو چشاش

قرآن زرکوب روی پاش

.

سردارای قُپه دار دور و برش

به یاد سفّاک ترین آدمکش روی زمین:

عکس منحوس خودش بالا سرش!.

یکی بود

پنجاه هزار نفر نبود.

---------------------
هادی ۱۳ بهمن
------------

***

مطلب بعدی...
22.jpg
واکنش مکرون به تصمیم جمهوری اسلامی در تروریست خواندن ارتش های اروپایی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar3-1.jpg
توجیه منوچهر هادی، کارگردان حکومتی برای شرکت در جشنواره خونین فجر
daily3-2.jpg
واکنش هنرمندان به توهین مجری شبکه افق
daily3-1.jpg
سهیلا عارف قابله نظام و دختر پزشک خمینی
oholic3.jpg
عکس هايی كه به راحتی جوايز را مال خود كردند
one3-2.jpg
پایگاه جزیره دیگو گارسیا محل استقرار بمب افکن های بی ۲ و بی ۵۲
goftar3.jpg
ازدحام در مرز ایران و کردستان عراق بعد از تهدید ترامپ به حمله
goftar2.jpg
اوضاع به ظاهر عادی پایتخت
one2-1.jpg
ژست های بازیگران حکومتی در فیلمی به کارگردانی یک آخوند در جشنواره فجر

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
بازگشت مردگان با کمک هوش مصنوعی
کاریکاتور هفته: بمب هسته ای زنجیر شده به پای آقا
زبان بدن و رمزگشایی عشق در نگاه اول

پر بیننده ترین ها



goftar2-1.jpg
سهراب پورناظری؛ از تولد در خانواده‌ای هنری تا تحریم جشنواره فجر ۱۴۰۴
naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
goftar6-1.jpg
محسن تنابنده بازیگری که خطبه عقدش را محمد خاتمی خواند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy